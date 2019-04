Lavagna, más lejos de Massa: “Si no hay consenso, no me interesa”

10/04/2019 -

Entrevistado de cara a las elecciones presidenciales de octubre, el ex ministro de Economía insistió en la construcción del consenso como condición sine qua non para definir su candidatura a la presidencia de la Nación: “Hay que crear una nueva alternativa y en eso estamos; no es que haya dudas sobre la candidatura, es que la candidatura importa si somos capaces de construir un consenso”.

En un programa televisivo emitido anoche, Lavagna se definió: “Soy protocandidato”, al tiempo que señaló: “He ido viendo a medida que pasaba el tiempo que hay una demanda social muy fuerte, hay manifestaciones de que lo anterior y lo actual fracasó y tenemos que salir de ese encierro de elegir por uno u otro para el próximo gobierno”.

Ante un escenario de elecciones internas para sopesar figuras, el economista no varió de su discurso ya conocido: “Si no hay consenso, no me interesa”.

Consultado sobre Sergio Massa, Lavagna expresó: “Tenemos una buena relación. Es uno de los jóvenes en los que tengo esperanza de que se hagan cargo en algún momento de un proyecto de esta naturaleza”, en referencia a su idea de que “la tarea es juntar a los que no son iguales. Un consenso para formar un gobierno de unión nacional”.

Aunque también reiteró sus diferencias y que sus proyectos son diferentes. “Él y otras personas hablaban de un mecanismo de elecciones internas, yo hablo de consenso. Acá no se tata de poner un mecanismo por el cual alguien del sector del justicialismo es elegido, porque este proyecto tiene que tener radicales, socialistas, sectores de la sociedad civil”.

“El consenso excede al justicialismo. No hay ningún partido tomado aisladamente capaz de afrontar la situación de grave deterioro que se acumuló en la Argentina”, definió.

En cuanto al conductor de ShowMatch, señaló: “Hablamos de la provincia de Buenos Aires. Tiene una acción social, con una preocupación importante. ¿Si quiere ser candidato? No lo sé, habría que preguntárselo a él”. En materia económica, evaluó: “El diagnóstico más conservador es el ajuste, una palabra que se escucha permanentemente. Solo se habla de achicar y ordenar las cuentas. Nuestro planteo es diferente: la Argentina tiene enorme potencialidad, con recursos importantes, recursos humanos y la Argentina tiene capitales”.