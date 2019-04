Fiscalía podría imputar a conductores de los vehículos por la muerte de las docentes

Fotos BRUTALIDAD. El choque en cadena, además de la muerte de las víctimas, tuvo varios heridos, entre ellos una joven estudiante de Medicina.

La comunidad educativa no sale de su conmoción tras el fatal accidente sobre la Ruta 34 -a la altura del basurero municipal- que se cobró la vida de las docentes Cristina del Carmen Suárez, Argentina Consolación Ruiz y Elena Roxana Corvalán.

En el marco de la investigación que se inició para determinar las causas y las responsabilidades en la tragedia, el Dr. Juan Alende -fiscal interviniente en la causa- realiza un minucioso análisis de las pericias realizadas y espera el informe de otras medidas.

Según revelaron fuentes consultadas, el representante del Ministerio Público, quien además trabajó con los uniformados en el lugar de los hechos, espera el resultado de las pericias realizadas por los efectivos de Criminalística en la escena de la tragedia.

Los expertos analizaron los daños y los puntos de impacto de cada uno de los rodados y el sentido de circulación de los mismos, para determinar cómo se produjo el violento choque en cadena con al menos 9 vehículos involucrados.

Las pesquisas explicaron que una de las dudas a dilucidar es la ubicación del automóvil Volkswagen Gol -en donde fallecieron Argentina y Elena- ya que a raíz del choque dio un tumbo en medio de la calzada y terminó en sentido contrario atrapado entre dos rodados de gran porte.

En ese vehículo una de las víctimas iba sin el cinturón de seguridad y a causa de ello su cuerpo terminó en el baúl, según revelaron los efectivos que trabajaron para rescatarlas de entre los hierros retorcidos.

El Dr. Alende, además, solicitó el informe satelital a la empresa Prosegur -que llevan un registro sobre cada uno de sus vehículos, la velocidad y la ubicación- ya que algunos testigos habrían dejado entrever que el camión de caudales estaba detenido sobre la calzada.

Otro de los puntos que el fiscal indagará es si los conductores, mientras circulaban, cumplían con las normas de tránsito, tales como la distancia entre un rodado y otro.

En los próximos días, el fiscal citará a declarar a varias personas, entre ellos algunos conductores y no descarta imputación para alguno de ellos, si se logra determinar que no cumplieron con las normas viales o en el caso del chofer de Prosegur, si el rodado no estaba en movimiento.

Los informes serán fundamentales para la investigación judicial. l

