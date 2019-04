Retiró 10 millones de dólares para convencerse de que es millonario

Hoy 08:26 -

Aliko Dangote, un multimillonario nigeriano considerado el hombre más rico de África, compartió una curiosa anécdota sobre cómo quiso demostrarse a sí mismo que era rico.

Al cabo de una año de lograr su primer millón y posteriormente amasar la increíble cifra de 1$12 mil millones de dólares, este hombre consideraba que "todos esos números eran solo números escritos [en papel]". Fue entonces cuando decidió comprobar si todo eso era verdad.

"Un día fui a un banco —en ese momento no había restricciones—, me hice un cheque y cobré 10 millones de dólares. Los llevé por mi cuenta. Los puse en el maletero de mi vehículo y me fui a casa; lo abrí, miré los 10 millones de dólares y dije: 'Está bien, ahora creo que tengo dinero'", narró, aclarando que al día siguiente devolvió todo el dinero al banco.

La historia provocó una explosión de risas en el auditorio y llevó al entrevistador a preguntarle al multimillonario cuánto llevaba en su billetera en ese momento. Dangote para sorpresa de todos respondió: "Ni siquiera un dólar. Nada".

