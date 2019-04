Fotos Marcos Peña: "No nos vamos a ir en diciembre"

Hoy 17:35 -

"Yo creo que no nos vamos a ir en diciembre, los argentinos no quieren volver atrás, quieren seguir con el cambio". La frase, pronunciada por un eufórico Marcos Peña, formó parte del informe de gestión que brindó este mediodía el jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados.

Cuando Peña respondía las preguntas del kirchnerismo y se enfrentaba con diversos legisladores, entre ellos Cristina Álvarez Rodríguez, Gabriela Cerruti y Axel Kicillof, en un momento de máxima tensión sonaba en el recinto la canción "Corazón Mentiroso", de Karina.

Se deslizaba que había sido un diputado opositor quien aprovechó el momento para abrir su cuenta de Spotify y compartir el hit cumbiero.

A continuación, Peña le respondió a la diputada Cerruti: "Qué dilema… no le creo su indignación impostada, la vi manejando los temas de pobreza, y no le creo. La pobreza no fue construida por este gobierno, cuando ustedes fueron gobierno no respondieron este problema".

"¿De qué indignación hablan? Los únicos cínicos son ustedes, porque ustedes dijeron que había menos pobres que Alemania. Ustedes fomentaron el clientelismo… el camino de la pobreza cero sigue siendo una invitación por la que tenemos que trabajar juntos, si no nos ponemos de acuerdo en el cómo, no lo vamos a lograr", agregó un Peña exaltado.