Vecinos pidieron justicia por las víctimas del siniestro a metros del basurero municipal

11/04/2019 -

Mientras la comunidad entera aún llora las muertes de las tres docentes que perdieron la vida en un trágico accidente ocurrido el lunes en la ruta 34, un grupo de vecinos de la zona donde se produjo el siniestro se manifestó ayer para pedir que trasladen del sector el basurero municipal, señalándolo como uno de los principales factores del luctuoso hecho. Ayer alrededor de las 17, los vecinos de las localidades Media Flor, El Polear, San José, ubicadas a la vera de la ruta 34 en uno de los accesos a La Banda, se manifestaron y pidieron justicia.

Medio centenar de personas se acercaron al camino de acceso al basurero municipal, ubicado a unos 100 metros de la ruta 34, con carteles en sus manos con leyendas que repudiaban el humo, pedían por una vida saludable para todos y por justicia para que no vuelvan a suceder accidentes como el del último lunes. Rubén Herrera, uno de los vecinos que participó de la protesta, manifestó en diálogo con EL LI BERAL : “Todos los días por la mañana hay humo de lo que queman basura. Todos los días es constante”. Consultado sobre quién prende fuego a los residuos, afirmó: “Lo prenden los empleados del basural, no sé si son municipales o de los que tienen la concesión. El municipio se lava las manos”.

“Los funcionarios dijeron mentiras. No hay 1.500 metros desde la ruta; en el interior no tienen nada en condiciones, no existe riego. En agosto prenden fuego ellos mismos. Los efectivos de Seguridad Vial son testigo, ellos trabajan aquí”, señaló Herrera en referencia al puesto de control ubicado sobre la ruta a esa altura. “Queremos que saquen el basural para evitar estos problemas. Ya se hicieron numerosos pedidos a las autoridades, pero no hubo respuestas. En cualquier momento podía pasar esta tragedia”, sostuvo. Los vecinos aseguraron que durante el día es imposible permanecer al aire libre por la cantidad de moscas y el riesgo permanente de contraer algún virus. Los vecinos se manifestaron de forma pacífica bajo la mirada de la Policía y sólo pidieron una mejor calidad de vida y