Al clásico santiagueño del próximo domingo no solo empezaron a disputarlo los jugadores, sino también los presidentes de los clubes. Guillermo Raed, titular de Mitre, habló en un mano a mano con EL LIBERAL y dejó en claro las grandes expectativas que tiene. “Lo vivo con mucha ansiedad y una gran expectativa. Dios quiera que sea una fiesta, por lo que representa para el fútbol santiagueño y lo que nos estamos jugando ambos equipos. Nunca antes había ocurrido que dos equipos de la provincia estén en la segunda categoría y peleando por conseguir un puesto en el octogonal final por el segundo ascenso. Estoy entre expectativas, nervios, ansiedad y el deseo de que llegue el día y que nuestro equipo nos regale un triunfo”, contó.

Consultado sobre si, cuando se conoció el fixture, imaginó que los dos lleguen tan arriba, fue contundente: “No, de ninguna manera. Nosotros habíamos terminado peleando el descenso en la última fecha. Central Córdoba recién estaba volviendo a la categoría. Era difícil pensar en aquel momento que nos estemos jugando tanto los dos”. Raed destacó la paridad de ambos elencos. “Es una campaña muy pareja, hay una diferencia de un punto entre los dos equipos. Nosotros hemos logrado revertir una racha adversa de siete partidos sin ganar. Gracias a Dios volvimos al triunfo en las dos últimas presentaciones. Creo que ambos equipos han sido protagonistas en el torneo. Eso le da un condimento adicional, más allá de la clásica rivalidad que existe”, explicó. Más allá de que en los clásicos se dice que no importa cómo lleguen, Raed celebró la levantada a tiempo de su equipo.

“El estado de ánimo juega un papel preponderante en este tipo de contiendas y creo que el haber sacado ese karma que nos venía persiguiendo de no poder ganar, inclusive habiendo sufrido una derrota sorpresiva y catastrófica con Olimpo, que llenó de dudas al equipo pero logró superar ese trance. Hoy estamos con la expectativa de haber recuperado la confianza, porque este equipo nos hizo ilusionar mucho a los hinchas de Mitre. Después se produjo ese bajón, pero este equipo seguramente nos depositará en donde queremos que nos lleve”, señaló. Sobre la decisión de jugar solamente con público local, el titular de Mitre opinó: “Hubiese sido muy lindo que se juegue con los dos públicos. Lamentablemente entiendo que por cuestiones de seguridad, por los momentos que está viviendo la sociedad y por la intolerancia que tienen algunos inadaptados, mucha gente que disfruta del fútbol se ve privada de presenciar ese espectáculo”.

“Tenemos que ir evolucionando y demostrando la civilidad, que somos gente de bien los espectadores que vamos a las canchas de fútbol. Y creo que en el tiempo debemos trabajar seriamente tanto dirigentes, organismos de seguridad, sociólogos y demás para ir desactivando estos focos de violencia que existen en todas las parcialidades con el fin de que les devolvamos al fútbol ese marco festivo que tienen las canchas con las dos parcialidades”, agregó. Consultado acerca de si la dirigencia de Mitre estará segura en el estadio ferroviario, no dudó: “Descarto que vamos a ser recibidos con absoluta cordialidad, con el marco de seguridad que corresponde. Tengo el mejor de los conceptos de la actual dirigencia de Central Córdoba, me lo han demostrado. Tengo muchos amigos hinchas de Central, mi propio hermano que va a ir conmigo a la cancha. Creo que están dadas las cosas para que demostremos en que lugar estamos y a donde queremos poner al fútbol santiagueño ambas instituciones”. “Abogo porque sea un partido de fútbol, no más que eso. Y que las chanzas y cargadas simplemente le pongan el colorido de lo que llamamos el folclore del fútbol. Que todo quede en eso y que el lunes estemos todos tranquilos y trabajando cada uno en sus actividades”, concluyó. l