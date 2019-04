FÚNEBRES | 11 de abril de 2019

11/04/2019 -

Irene María Osorio de Díaz (La Banda)

Carlos Alberto Ramírez (La Banda)

José Alfredo Medina (Clodomira)

Alberto Gabriel Castaño

Pedro Rubén Salvatierra

María Liliana del Pilar Suárez de Anríquez (La Banda)

Selva del Valle Camaño de Suaid

Manuel Mariano Moreno

Roberto Cano

Sepelios Participaciones

CABAÑA, VALENTINA MARÍA MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Desde Tucumán, Nelly Goytia, abraza con cariño a su amiga y ex-compañera Mirta Sandez de Cabaña por el fallecimiento de su amada hija. Hace extensiva sus condolencias a su padre, a su hermano y demas familiares. Que Dios les de a todos la fortaleza necesaria para soportar esta pérdida tan dolorosa.

CABAÑA, VALENTINA MARÍA MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Miriam del Valle Amil Feijóo y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija de sus queridos amigos Mirta y Mario y los acompañan en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CABAÑA, VALENTINA MARÍA MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Mary y Freddy Paéz participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en memoria.

CABAÑA, VALENTINA MARÍA MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Participan con hondo pesar su fallecimiento. Evelia Alvarez y Margarita Alvarez. Elevan oraciones en su memoria.

CAMAÑO DE SUAID, SELVA DEL VALLE (Beba) (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/19|. Su hijo Antonio, su hija po. Edith, sus nietos Alejandra y Jorge despiden con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

CAMAÑO DE SUAID, SELVA DEL VALLE (Beba) (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/19|. Su hija Mirta, sus nietos Adriana y José Antonio, sus bisnietos Gabriela, Belén, Juan y Agustín despiden con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

CAMAÑO DE SUAID, SELVA DEL VALLE (Beba) (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/19|. Sus hijos Mirta Suaid y Antonio Suaid, nietos Adriana, José Antonio, Alejandra, Jorge y demás familiares partic. el fallec. Sus restos fueron inhum. en el cementerio Parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CAMAÑO DE SUAID, SELVA DEL VALLE (Beba) (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/19|. "Yo soy la resurrección y la vida el que cree en Mí vivirá y todo el que vive y cree en Mí no morirá jamás". Su sobrino Carlos Camaño, esposa Lilia Roldán y familia, su sobrina ahijada Norma Camaño participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan al Señor le de consuelo a su familia.

CAMAÑO DE SUAID, SELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/19|. Claudia, Roxana, Oscar M., Julio, Ramón, y Lili, Amigos de su hija Mirta, acompañan en esta dolorosa perdida y oran por el descanso eterno de su amada madre. Elevan oraciones en su memoria.

CAMAÑO DE SUAID, SELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/19|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Sus queridos amigos y hermanos en Cristo; Norma de Ferreyra, Adriana de Kuran, Irene de Lezana, Pbro. Alfredo Basualdo, Pbro. Dario Acuña y sus familias, participan su fallecimiento y esperan su feliz resurrección.

CAMAÑO DE SUAID, SELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/19|. Amigos del Grupo Nug. de su hija Mirta; Manuel Luna y Leticia Juarez, Hetty Pacheco, Maria del Carmen Botteron, Alicia Werenitzky, Osvaldo Luna Ocampo y Maria Rosa Carabajal, y Vicente Serricci, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. sus restos fueron sepultados ayer.

CAMAÑO DE SUAID, SELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/19|. Manuel Isac y flia. participa con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CANO, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/19|. Su esposa Susana Noblega, sus hjos Elsa, Fabian, Silvia, Esteban, Javier y Elizabeth, hijos políticos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Av. Rivadavia 323 s.v. EMPRESA SANTIAGO.

CANO, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/19|. Victor Manuel Paz, secretario general del Sindicato Empleados de Comercio de Santiago del Estero, su comisión directiva y empleados participan el fallecimiento de su socio jubilado y ex empleado del Sindicato. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTAÑO, ALBERTO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Su esposa, hija, nietas, hermanos y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio del Zanjon. Serv. de Abraham Gubaira S. R. L. para Hamburgo Cia. de Seguros S. A.

CASTAÑO, ALBERTO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Sus hermanos Héctor, Antonio, Ramón, Elisa, Bilma, cuñados y sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su querida memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

CASTAÑO, ALBERTO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Familia Villalta; Eduardo, Claudio, Bilma, Lilia, Cecilia, Federico, Betania, Bautista, Tomas y Sofia participan con profundo dolor sui fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASTAÑO, ALBERTO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Vuela alto hacia los brazos de Jesús, descansa en paz. La comunidad educativa y religiosa del colegio la Asuncion acompaña a nuestra compañera Vilma Castaño por el fallecimiento de su querido hermano.

CORBALÁN DE ACOSTA, ELENA ROSANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Que Dios te tenga en su gloria. Tu amigo y correligionario de viejas luchas. Héctor "Beron" Diaz Zanonni.

CORBALÁN DE ACOSTA, ELENA ROSANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19| ."Señor ya esta en tu presencia, este ser maravilloso solidaria y servicial, donde no solo hay paz y felicidad". Tus amigos Mateo Sanchez, Marisel Pavón y sus hijos Mateo, Facundo y Luján participan con dolor , rogando a Dios por su eterno descanso y le de a su familia cristiana resignación.

DAVID, ANTONIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Alejandro Ferreiro, Elena Durán y sus hijos Alejandro, Eugenia y Martin lamentan con gran dolor la partida del apreciado amigo y vecino Tuñi y ruegan oraciones en su memoria.

DAVID, ANTONIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Ana Marìa Bruchmann y Marcelo Espeche acompañan con oraciones la partida de Antonio Francisco David.

GÓMEZ, ANDREA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Los compañeros del Santiago Lawn Tennis Club, participan el fallecimiento de la mamá de Raul, acompañándolo en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ANDREA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Roberto, Teresita, Josefina, Juan Domingo, hermana Angélica, Carlos Alberto y Hugo Daniel Miranda, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra vecina y amiga. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ANDREA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Kuka; cobijaste a todos los niños del Pje. 22 del 8 de Abril, entre ellos nuestros hijos. Gracias por tanto. Descansa en paz. Marcos, Noé, Laura, Henry y Tati. Ruegan oraciones en su querida memoria.

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Hijos de Abdo Julián y Susana Sialle y sus respectivas familias, Mario García Hernández y flia, participan con dolor su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a sus padres, hermanos y demás familiares.

LARREA, JUAN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Su esposa Cecilia, hijos Juan, Marta y Carlos, hijos politicos, nietos y bisnietos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LARREA, JUAN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Adolfo Witte y flia, participan con profundo pesar el fallecimiento del papá del profesor Larrea Carlos y el Contador Larrea Juan y ruegan cristiana resignación a su flia.

LARREA, JUAN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Asociacion Mutual Yanapay participa con profundo pesar el fallecimiento del papá del Contador de esta Mutual CPN. Juan Larrea.

LARREA, JUAN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. La comunidad educativa del C.E.N.S Nº 1 participa con dolor el fallecimiento del padre del profesor de la casa Carlos Larrea. Se ruega una oración en su memoria.

LARREA, JUAN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Nydia Nazar de Pereyra y Myriam Maza participan su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos con oraciones en agradecimiento por su vida y por su glorioso y feliz encuentro con el Dios de nuestro corazón y de nuestra comprensión.

MUÑOZ, LUIS CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Su esposa Silvia López, hijos Francisco, Lisandro, padres Luis A. Elsa N., hnos. Ebelin, Lucrecia, Rpdrigo, Exequiel y de,as famil. part. su fallecimiento. Sus restos seran inhum. a las 17 hs en el cement. P. de la Paz. Casa de duelo P.L. Gallo 330 (s.v.) Serv. Sind. de Camioneroas ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

MUÑOZ, LUIS CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Victor Manuel Paz, secretario general del Sindicato Empleados de Comercio de Santiago del Estero, su comisión directiva y empleados participan el fallecimiento del hijo de su amigo Lucho. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, MARIELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/19|. Sus hermanos Raúl, Roxana, Yesica, hns. politicos Cristina y Yamil, sobrinos Noemi, Luis, Doni, Merce, Ailen, Belen, Milagros, Mateo, Nahir, Ema, y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 18 horas en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

RAMÍREZ, FRANCISCO REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/19|. Su esposa Elsa Carrizo, sus hijos Daniel, Fabián, Yanina, Marcelo, Facundo, José, Luis, Lucia, h. políticos, nietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 16 horas en el cementerio Vuelta de La Barranca. El cortejo partira de calle 2 y prolongación. Bº Independencia. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

RAMÍREZ, FRANCISCO REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/19|. Su hermano Rolando, su esposa Lita, sus sobrinos Silvina, Ivana, Romnia, Vanesa, Sergio, David, Matías y demás fliares. Su restos son velados en calle 2 y 503 Bº Independencia. Serán sepultados mañana a las 16 hs. en el cementerio Vuelta la Barranca.

SALVATIERRA, PEDRO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 10/4/19|. "Que Dios te reciba en reino y brille para ti la luz que no tiene fin". Su hermana Libia Azucena Salvatierra participa con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados e inhumados en la ciudad de Salta.

SALVATIERRA, PEDRO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 10/4/19|. "Descansa en paz querido hermano y tío, y desde allí guía nuestras vidas". Su hermana Libia Azucena Salvatierra, sus sobrinos Olga Yudith y Rosa Zulma Soria. Sus sobrinos nietos Daniel, Belén y Priscilla Soria participan su fallecimiento. Sus restos son velados e inhumados en la ciudad de Salta.

SALVATIERRA, PEDRO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció en Salta el el 10/4/19|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Tío vivirás en nuestros corazones porque el cariño que nos diste, quedará grabado para siempre. Sus sobrinos Pedro, Mónica y Rosa Salvatierra con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, PEDRO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció en Salta el el 10/4/19|. Señor ya está ante ti, recíbelo en tu reino. Su hermano Argentino René Salvatierra e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Juan Manuel Cisneros, acompaña en este doloroso momento a su amigo y compañero Roger Gringo Suárez y a sus hijos. Rogando por el eterno descanso de Cristina y que se cumplan para ellas las gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo.

SUÁREZ, CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno a nuestra querida compañera". Siempre en nuestros corazones sus compañeros de la escuela E.E.B.A Nº 6: Ramón, Yanina, Mónica, Yohana, María Inés, Melina, Patricia, Arnaldo, Daniela, Silvia, Estela, Cristian y Fabián participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañana a su familia en este doloroso momento.

Invitación a Misa

ACOSTA DE BORQUEZ, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/08|. "Felices, los limpios de corazon, porque verán a Dios". ¡Madre querida!. Pese al tiempo transcurrido, tu recuerdo permanece vivo en nuestros corazones, por todo lo que supiste entregarnos en vida. Te extrañamos, en especial cuándo la vida nos presenta situaciones dificiles, pero sabemos que continuas acompañandonos desde el Cielo junto a nuestro padres. Descansa en paz. Tus hijos Teresa, José y Julia Borquez y sus respectivas familias, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 hs. en la iglesia La Merced.

BRIZUELA DE ÁLVAREZ, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció 11/4/18|. "Me acuesto en paz y en seguida me duermo, porque sólo Tú, Señor, aseguras mi descanso". Su esposo Martín Álvarez, sus hijos Ale, Norma, Ariel, Sole, Cristina, Martín, Fernanda, hijos políticos, nietos, bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la capilla de Don Bosco, al cumplirse un año de su fallecimiento.

CARO, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Vive la vida de tal manera que aquellos que rieron cuando tú al nacer lloraste, lloren cuando tu al morir sonrías. Tu amada familia llora tu ausencia. Se invita a la misa hoy a las 20 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano al cumplirse 9 días de su partida.

CONTE, SANTOS JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/03|. Solo se muere cuando se olvida y nosotros nunca te olvidamos. Papi, siempre estarás presente en nuestra vida y en nuestro corazón. Sus hijos Daniela y Pablo, Sebastian y Vero, sus nietos Nara, Mili, Martina, Malena y Santos invitan a la misa a celebrarse en honor a su querida memoria en el día de hoy en la iglesia Catedral a las 20.30 hs., al cumplirse un año más de su partida.

DÍAZ, MERCEDES EVELINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19|. ..."Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte más comprendo que llegó tu tiempo que Dios te ha llamado para estar a su lado, así Él lo quiso. Pero yo nunca pensé que doliera tanto...". Mami nos dejaste un dolor inmenso, nos cuesta creer y aceptar que ya no estás con nosotros. Fuiste una madre ejemplar que dió todo por sus hijos y nietos. Nunca te olvidaremos. Descansá en paz junto al Señor. Sus hijos Rubén, Mercedes, Claudia y sus nietos Aldana, Rubencito y Julieta invitan a la misa que se oficiará hoy en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 hs., al cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

FERREYRA, MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/18|. Te seguimos esperando, quisieramos despertar de esta pesadilla y que estés con nosotros en nuestra casa. Te amaremos toda la vida y vivirás en nuestros corazones.Tus hijos, tu esposo, tu madre y tus hermanos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral.

GUERRERO DE ARCE, JUANA ZUNILDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/08|. Mami querida, no puedo creerlo, 11 años ya desde el dia en que Dios decidió que era hora de alegrar el Cielo. 11 año desde que nos dejaste sin tus ocurrencias, sin tus risas, sin tus bailes, sin tus anécdotas, sin tu amor infinito. A 11 años desde que nos dejaste vacíos de ese amor incondicioal. Hoy te recordamos con esa misma alegría que nos contagiabas. Te amamos y te extrañamos como el primer dia. Su esposo Eustaquio Arce, sus hijos Marcela, Rubén y Tona, Kike y Gaby, sus nietos Lourdes, Belén, Rocío, Lara, Nacho y Pía invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la parroquia Santo Cristo.

RODRÍGUEZ, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/14|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Su esposa Alcira N. Silvenses, sus hijos María Alejandra, Hugo, Rita y Guillermo, hijos políticos Juan, Natalia, Tomás y Camila y nietos invitan a la misa, rogando por el eterno descanso de su alma hoy a las 20.30 hs. en Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, al cumplirse 5 años de su fallecimiento.

SÁNDEZ, VÍCTOR MANUEL (Bicho) (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/15|. No he muerto, solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas, como aquel que no tiene esperanza. No he muerto, aunque mi cuerpo no esté, mi presencia se hará sentir. Seré el silencio de nuestro hogar que tanto compartimos, seré la brisa que besará sus rostros, seré el recuerdo dulce que asista a su memoria, seré una página bonita de su historia. Al cumplirse 4 años de su partida al Reino, sus familiares invitan a la misa que se realizará a las 20.30 hs. en la parroquia Virgen del Valle de Huaico Hondo.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

ADUR, MOISÉS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Juan Manuel Cisneros, querido Turquito, amigo y compañero de luchas y sueños, elevo mis oraciones al Cielo pidiendo por tu eterno descanso y a tus deudos consuelo en este doloroso trance.

ARGIBAY, EDGARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. ''Que brille para él la luz que no tiene fin''. Su prima Anita Adamo, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

ARGIBAY, EDGARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. ''Señor dadle el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin''. Sus primos Eva y Tony Adamo e hijos: Liliana y Hugo con sus respectivas familias, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, EDGARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. La comision directiva de ADUNSE (Asociacion de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero) participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra colega y afiliado Argibay Julio Edgardo. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, EDGARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Ramón Barraza y María Teresa Ulla y sus familiares y hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, EDGARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Ramon Hector, su señora y sus hijos acompañan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ARGIBAY, EDGARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Marta Corral y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Edgardo, Patricia, Agustín y María Emilia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, EDGARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Su amigo Ing. Juan Chejolán, su esposa Norma Dapello e hijos Alberto y Mariano, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ DE BELIZÁN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/19|. Su esposo Raúl Belizán sus hijos José, Alejandra, César, Raúl, Carolina, h. políticos Carla, Raúl, Romina, Roxana, Luis, sus nietos Rita, Soe, Lucas, Tisiano, Máximo, Kiara, Lara, y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Misericordia. El cortejo partirá de calle 1003 Nº 86. Bº La Fraternidad. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

OSORIO DE DÍAZ, IRENE MARÍA (JUANA) (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su hijo Walter Neri, Sonia Tessari, sus nietos Eliana Nair y Nicolas Alberto Diaz , participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

OSORIO DE DÍAZ, IRENE MARÍA (JUANA) (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su hijo Miguel Angel Diaz su hija politica Margarita Roxana Rodriguez sus nietos Abel, Milca , Bruno, Maxi y Tomas, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

OSORIO DE DÍAZ, IRENE MARÍA (Juana)(q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Su hijo Pedro Alberto Diaz, su hija política Amanda Santos, sus nietos María Noelia Diaz, Gonzalo Joaquin Diaz, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

OSORIO DE DÍAZ, IRENE MARÍA (JUANA) (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Su hija Roxana Liliana Diaz, su hijo político Dario y sus nietas Valentina y Delfina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

OSORIO DE DÍAZ, IRENE MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Sus hijos Pedro, Walter, Tito, Miguel, Roxana, hijas pol. Amanda, Sonia, Amelia, Margarita, Mario, nieto, bisnietos y demás famil. part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. Jardin del Sol. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

OSORIO DE DÍAZ, IRENE MARÍA (JUANA) (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Sus nietos Claudia C. Rojas, Daniela E. Rojas, Diego G. Rojas, sus nietos politicos Claudio y Daniela, sus bisnietos Tamara, Giovana, Emanuel, Lautaro, Norell, participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

OSORIO DE DÍAZ, IRENE MARÍA (Juana)(q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Su nieto Franco Sebestián Diaz, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

OSORIO DE DÍAZ, IRENE MARÍA (Juana) (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Acompañan en el dolor las familias de Lidia de Galvez, Carlos San Pablo, Ricardo Mansilla, Marta de Figueroa, Anibal Acosta y Anita de Llanos, que el Señor la reciba en sus brazos y le de el descanso eterno. Se ruega oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Su esposa Maria, sus hijos Alejandra, Mariela, Carlos, Patricia, Carla, Jonatan, hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia Cob. Norcen. Servicio realizado por COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 421978.

SUÁREZ DE ANRÍQUEZ, MARIA LILIANA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/19|. Su esposo Germán Alberto Enrique, sus hijos Daniel, Paola, Walter, David, Carina, h. politicos Angel, Rita, Fredi, Marianela, nietos y demás familiares sus restos serán inhumados en el dia de hoy servicio realizado por COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

SUÁREZ DE ANRÍQUEZ, MARIA LILIANA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/19|. Los socios y comisión directiva de la Asociación de Empleados del Poder Judicial participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de nuestro compañero y socio Germán Anríquez. Se ruega oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE ANRÍQUEZ, MARIA LILIANA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/19|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar en sus verdes praderas me hace descansar". Su suegra Juana Gómez de Anríquez, sus cuñados Luis, Amanda, Ricardo y sus respectivas familias participan su desaparición física con profundo dolor. Ruegan una oración en su memoria.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CORBALÁN DE ACOSTA, ELENA ROSALÍA (q.e.p.d.) Fallecido el 8/4/19|. "No te acerques a mi tumba sollozando, no estoy aquí, estoy en el viento que te acaricia o, en una sonrisa, ahora vuelo alto". Su amiga Silvia Quiroga, sus hijos Juan Valentín y Juan Carlos, elevan una oración en su memoria y por la resignación a su familia.

CORBALÁN DE ACOSTA, ELENA ROSALÍA (q.e.p.d.) Fallecido el 8/4/19|.Tu sonrisa., tus bromas, abrazos, cada momento vivido con vos, serán guardados en lo más profundo de mi corazón. Tu amiga, Hayda (Soqui) Campoya y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

MEDINA DE BOGLIONE, PLÁCIDA (q.e.p.d.) falleció el 8/4/19|. Carlos Nieva, Silvia Gómez Aguilar e hijos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

MEDINA, JOSÉ ALFREDO (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/19|. Su esposa Sandra, sus hijos Sofía, Eliana, Gisel, Ronald, nieto Octavio, hnos. Marcos, Rosario, padre Asterio Medina particip. el fallec. Sus restos fueron inhum. en el cem. de Clodomira. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

MEDINA, JOSÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el109/4/19|. Su padre José Medina y sus hermanos Marcos Medina y Rosario Medina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer a las 19 hs en el cementerio La Esperanza de Clodomira.

MEDINA, JOSÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/19|. José Ceguil y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer a las 19 hs en el cementerio La Esperanza de Clodomira.

MEDINA, JOSÉ ALFREDO (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/19|. La comunidad educativa del IFDN° 7 de Clodomira participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la Prof. Rosario Medina docente de esta institución educativa y que sus restos fueron inhumados en Clodomira.

MEDINA, JOSÉ ALFREDO (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Ana Maria y Mirta Bonardi y sus respectivas flias. participan con gran dolor el fallecimiento de su hermano y amigo de la flia Bonardi y que sus restos fueron inhumados en Clodomira.

MEDINA, JOSÉ ALFREDO (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/19|. Luis Orlando Rojas y personal de Rojas Muebles de Clodomira participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y cliente y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, JOSÉ ALFREDO (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/19|. "Cuando un amigo se va queda un espacio vacío". Sus amigos correligionarios Ramona y Lucy Ibara, Betty Aragón, Marta Lazarte, Alberto Diaz y sus respectivas flias. participan con gran dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Esperanza de Clodomira.

MEDINA, JOSÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/19|. Estela, Claudia, Mariel, Adriana, Ana, Anita, Sandra, Elsa Megui, Doris, Ernesto, Juan Manuel, Titino, Maxi, José, Chichón, docentes de la Esc. de Form. y Cap. Prof. Nº 15, acompañan en su dolor a su compañero Marcos Medina por el fallecimiento de su hermano. Rogando oraciones en su memoria.

MEDINA, JOSÉ ALFREDO (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/19|. Chino Gubaira y su esposa Fabiola y sus hijos Oso, Toty, Gabriel y Guadalupe participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cement. de Clodomira.

MEDINA, JOSÉ ALFREDO (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/19|. Directivos y personal de la empresa Antonio Gubaira Hnos SRL. participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de Clodomira.

MEDINA, JOSÉ ALFREDO (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/19|. Sra. Nena de Gubaira y sus hijos Antonio, Muya, Grillo, Loly y Constanza participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementeriol de Clodomira.