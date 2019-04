Medicación y actividad física, la mejor fórmula para el tratamiento del Parkinson

11/04/2019 -

En Santiago del Estero, el mal de Parkinson es prácticamente motivo de consulta “diaria” en los consultorios de los médicos neurólogos, y si bien es lo menos común, se registrano casos de personas de entre 40 y 50 años con síntomas de la enfermedad, cuando se sabe que tienen una mayor incidencia entre los 70 y 80 años.

El médico neurólogo Dr. Matías Questa Laudani, especialista en el tratamiento del mal de Parkinson, justificó el aumento en las consultas al hecho de que hoy “se conoce más la enfermedad; hay mayor cantidad de profesionales dedicados a la neurología y a una mayor información en los medios de difusión y las redes sociales”, por lo que “se consulta más y se conocen los tipos de tratamientos que existen”. “Esta es una enfermedad que tiene una mayor incidencia después de los 60 años., Sí se ven antes, aunque en poco porcentaje, los pacientes que tienen lo que se llama parkinsonismo juvenil que comienza antes de los 40.

Pero generalmente la enfermedad tiene su máxima incidencia entre los 70 y los 80 años”, precisó el profesional. El doctor Miguel Jacobo, integrante de la Sociedad Argentina de Neurología, coincidió con su colega en que los casos de personas menores de 70 años no es lo más frecuente, y añadió que en estos casos “el médico debe extremar diagnósticos diferenciales para determinar si se trata de una enfermedad de Parkinson o de lo que conocemos como parkinsomismos, enfermedades que simulan o parecen ser Parkinson”. “Hay una enfermedad que se da en personas jóvenes por la pérdida de cobre, que se llama la enfermedad de Wilson, y que muchas veces nos plantea diagnósticos diferenciales en los jóvenes”, amplió Jacobo. Questa Laudani comentó que para llegar a un diagnóstico preciso, “inclusive puede llegar a hacerse un estudio del líquido encéfalo raquídeo, de acuerdo con el caso que se plantee”. “Siempre se hace por lo menos una resonancia magnética de cerebro y un análisis de sangre para descartar otras enfermedades, y se evalúa la evolución del paciente durante un tiempo. En teoría, se debería seguir al paciente por lo menos dos años, para realmente determinar que es Parkinson, porque puede cambiar el diagnóstico hacia otros tipos de enfermedades con características similares”, se explayó.

Tratamientos Respecto de los tratamientos, el doctor Jacobo indicó que existen dos tipos que son los más utilizados, como los basados en medicación; otros en la fisioterapia de los movimientos, “y en casos especiales se puede llegar a cirugías”. “Lo último que se hace en cuanto a los tratamientos, es que se ha determinado que la cirugía puede ofrecer algún beneficio, no en todos los casos. En realidad, cirugías de Parkinson se realizan hace mucho, pero ahora hay una tendencia mayor a seleccionar los pacientes que son candidatos a cirugía y aquellos que no han conseguido resultados con la medicación, son sometidos a estudios previos y van a cirugía”, precisó. Consideró que “es muy importante resaltar lo de la terapia física, porque es muy importante que el paciente haga actividad física, y también es importante tratar los síntomas no motores”. l