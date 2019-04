Cómo reconocer que se puede padecer la patología

11/04/2019 -

El doctor Miguel Jacobo explicó que “los síntomas se pueden dividir en motores y no motores”, y dentro de los motores consideró “fundamentales” el temblor, que tiene determinadas características, por lo que no se puede decir que todo temblor sea Parkinson; la falta o pobreza de movimientos; la rigidez, y la pérdida de los reflejos posturales, lo que lleva a la pérdida del equilibrio y a constantes caídas. “Muy importantes son los síntomas no motores, que muchas veces son los que condicionan la calidad de vida, como dolores articulares, depresión, constipación o trastornos del aparato gastrointestinal, insomnio, estados de ánimo cambiantes, trastornos para orinar, sudoración, salivación, y hay un síntoma que muchos lo consideran como predictor en la enfermedad, que es la pérdida del olfato”, advirtió.

Comentó que “existen estudios que afirman que el café ofrecería algún tipo de protección para este tipo de enfermedad, pero como son sólo experimentos, hay otras teorías que afirman lo contrario, pero esto habla de que los estudios respecto de esta enfermedad son constantes”. l