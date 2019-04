Alfano: “Para los primeros días de mayo estará terminado el Estadio Único”

11/04/2019 -

Para el presidente de Central Córdoba, José Alfano, el tema de la confirmación de la Conmebol de otorgarle a la Argentina y Colombia la organización de la Copa América 2020, no podía quedar de lado en este sentido. C omo funcionario que e s t á i n v o l u c ra d o e n l a construcción del Estadio Único (es además el director de Vialidad de la provincia), el máximo dirigente de los ferroviarios le reveló a EL LIBERAL que los trabajos en la obra estarán terminados en los primeros días de mayo del 2020 o tal vez un poco antes.

“Creería que para mediados o los primeros días de mayo del año que viene estaríamos con el estadio completo. O tal vez antes. Esa es la estimación que tenemos nosotros, sobre la base de las requisitorias”, expresó Alfano cuando fue consultado al respecto. Luego agregó: “Ahora los trabajos en el estadio están en la etapa de las estructuras. Lo que se puede ver ahora es lo que ya está hecho.

Por ahí lo que puede llevar un poco más de tiempo es el acondicionamiento del campo de juego. Se va a trabajar para cumplir con todas las expectativas”. Y como suele pasar en estos casos, cada vez que se construye y se inaugura un estadio con características muy importantes como el Único, el primer paso que se da es el de la inspección de las autoridades competentes. Cuando se le consultó a Alfano sobre esta cuestión, el dirigente respondió: “Seguramente el estadio será evaluado. No hay grandes novevades con relación a todo lo que se ha dicho sobre su construcción y de lo que se va viendo hasta ahora. Va a ser un estadio muy lindo”.l