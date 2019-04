Taborda: “Es un partido aparte”

11/04/2019 -

Restan pocos días para el histórico enfrentamiento entre Central Córdoba y Mitre por el Nacional B (será el primero en esta categoría), y la expectativa crece cada vez más. Así lo reconoció el propio arquero del Ferroviario, César Taborda, quien remarcó la repercusión mediática que tendrá el ganador y por ello pretende sumar los tres puntos, más allá de lo que marque la tabla de posiciones.

“Pensamos en el encuentro, es como dicen un partido aparte. Pensamos en la repercusión que va a tener el juego y no en lo matemático. Es lo que nos hace sentir la gente. Matemáticamente estamos cerca de clasificar, pero pensamos más en ganar el clásico”, deslizó Taborda. “Ahora estamos como en una pausa. Al menos me pasa personalmente. Estoy enfocado en ganar el partido por lo que representará y lo que se hablará, más que pensar en lo matemático”, amplió en diálogo con Radio Panorama.

Seguidamente, el ex Estudiantes de La Plata tocó el tema de la presión y explicó cómo combatirla. “Es una presión grande, pero tratamos de focalizarla por lo positivo. La presión para jugar un clásico, se la puede tomar de dos formas. Una mala sería caer en el nerviosismo. La otra es la presión positiva, la que usamos en el vestuario que es pensar para poder ganar”, reveló. “Es un partido aparte. No cuenta cómo se llega. Pasó muchas veces. Creo que será un partido más de actitud que fútbol”, completó el tema. Taborda también cree que tener a su público es un plus extra y no una presión, por los resultados que obtuvieron en su cancha.

“Perdimos dos partidos como locales en todo el torneo. Eso quiere decir que nos benefició jugar con nuestro público. La presión la canalizamos para nuestro lado. Nos hicimos fuertes y eso nos favorece”, finalizó el portero. l