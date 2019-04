Perafán no especula con el empate: quiere ganar

11/04/2019 -

El plantel profesional de Mitre sumó ayer un nuevo entrenamiento de cara al histórico clásico que disputará ante Central Córdoba el próximo domingo, en el marco de una fecha del Torneo Nacional B. La dotación, bajo la supervisión del entrenador Arnaldo Sialle, entrenó por la mañana en el predio de San Marcos, y estuvo destinado a la exigencia física.

La buena noticia para el cuerpo técnico es que no cuenta con lesionados y aunque todavía no dio indicios del posible equipo titular, se especula con el regreso de Juan Alessandroni en el mediocampo. Al finalizar al práctica, el arquero Martín Perafán habló con EL LIBERAL y aseguró que se preparan para ir a sumar los tres puntos, aunque el empate no sea un mal resultado.

“El empate, en la previa, nos benéfica a los dos. Pero nosotros vamos con el objetivo de ganar y poder cerrar la clasificación en nuestra cancha”, reflexionó. A pesar de haber disputado varios clásicos en su carrera deportiva, el “Flaco” aseguró que este partido es especial por el pedido de los hinchas. “Todos los partidos los vivo de forma especial. Somos unos privilegiados en poder trabajar de lo que nos gusta. Me parece que saldrá un buen espectáculo.

Es el encuentro que la gente espera desde hace tiempo”, develó. “Es importante, porque la gente lo quiere ganar, al igual que nosotros. Sabemos que enfrentamos a un rival duro. No puedo elegir entre ganar el clásico o ascender. Solo pensamos en ganar para quedar cerca del objetivo”, añadió. El arquero confesó que tiene amigos en Central Córdoba, pero no se comunicó con ninguno de ellos. “Conozco a muchos de haberlos enfrentado en los años de esta categoría. El día domingo seremos rivales. No realicé apuestas ni nada. Ya hay un interés muy grande que es jugar el clásico”. Por último, Perafán se lamentó por la ausencia de público visitante y dijo que la presión es la misma para ambos.

“ Lamentablemente vivimos en una sociedad al límite y esta clase de espectáculo sería lindo jugarlo con los dos públicos, pero en la actualidad la violencia está presente en todos los ámbitos y hay que aceptar estas cuestiones. Ellos tienen la presión de ganar, al igual que nosotros”, finalizó.l