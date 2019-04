El Cristiano Ronaldo de Irak que es furor en las redes

Hoy 09:35 -

Biwar Abdullah se convirtió en una celebridad de la ciudad kurda de Soran, al norte de Irak por su enorme parecido a la megaestrella del fútbol Cristiano Ronaldo.

El joven de 25 años asegura es furor en las redes por ser “el doble” del delantero, cualidad que le dio fama en su ciudad natal. "Mucha gente me dice que me parezco a Cristiano Ronaldo, a pesar de que soy árabe, kurdo", indicó Abdullah, quien desea "llegar a conocer" al deportista luso "algún día", informa la agencia Reuters.

Además, afirma que sus seguidores en las redes sociales se han multiplicado en los últimos meses desde que corrió la voz sobre su aspecto y asegura que cada día le paran tres o cuatro veces por la calle diferentes lugareños que quieren su fotografía.

25-year-old Biwar Abdullah is popular in northern Iraq due to his striking resemblance to Portugal’s soccer captain Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/BniRkx4Ub9