¿Cuánto pagarías por el metegol más caro del mundo?

Un coleccionista de arte, que no quiso que su nombre se revelara, pagó 80.000 euros por un metegol confeccionado por el escultor francés Stephane Cipre para la empresa belga Play It Art.

El metegol, que si el monto es llevado a pesos argentinos supera los 4.000.000, es obra en metal del escultor francés se mostró a finales de marzo en la Maison Degand, una exclusiva tienda de Bruselas dedicada a la ropa masculina y, tras sólo seis días expuesto, el primero de los 12 ejemplares de la serie encontró comprador, cuya identidad no ha trascendido.

Las plantillas de jugadores de metal del exclusivo futbolín con tapete de cuero están constituidas por leyendas del deporte rey como Cruyff, Di Stéfano, Eusebio, Messi, Cannavaro, Zidane, Maldini, Cafú o Buffon.

Ahora el escultor trabaja ahora en la creación de otro futbolín similar con una serie limitada a 3 ejemplares y figuras de los 22 jugadores que salieron de inicio en la final del Mundial de Sudáfrica 2010 entre España y Holanda, con victoria para La Roja por 1-0 gracias a un gol de Andrés Iniesta.

