Deck: “El básquet significó que había menos bocas para alimentar en mi casa”

Sin lugar a dudas el dorense Gabriel Deck es una de las principales figuras surgidas en los últimos años en el básquet argentino, y una de las piezas fundamentales del recambio que encabezan, junto al santiagueño, Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola, Nicolás Brussino y Patricio Garino.

En este contexto y a pocos meses del Mundial de China, el jugador del Real Madrid, uno de los más fuertes de Europa y el mundo, dialogó con la página oficial de la Euroliga. Esta entrevista, fue reproducida por Basquet Plus y dejó los siguientes puntos:

Con respecto a la dura infancia que le tocó atravesar, "Tortuga" expresó: "Cuando era niño en Colonia Dora, pasaba mis días jugando al fútbol. Sin embargo, mi hermano, que también juega al básquet, me enseñó el juego y me inició en esta nueva cosa para mí llamada básquet".

Al referirse a su partida de Colonia Dora hacia la ciudad capital para probarse en Quimsa, recordó: "Las cosas en casa no estaban bien-en lo económico-, así que el básquet fue la razón por la que mi hermano y yo dejamos la casa para empezar nuestras carreras. Esto nos ofreció la oportunidad de hacer las cosas un poco más fáciles en nuestra familia. Si nos íbamos, significaba que había menos bocas que alimentar, así que nos vimos obligados a tomar el camino del básquet de alguna manera".

Finalmente, al referirse a su presente en Madrid y sus sensaciones al respecto, Gabriel indicó: "Ahora he viajado mucho más lejos para estar en Madrid. Pero, desde el primer día, me han tratado muy bien y me han considerado una persona más en el grupo, así que me ha facilitado la adaptación. Estoy muy agradecido al Real Madrid por confiar en mí. Estoy un poco sorprendido de lo lejos que he llegado, pero al mismo tiempo lo busqué y trabajé muy duro. Cuando se hizo público que ficharía por el Real Madrid, Chapu (Nocioni) me dio algunos consejos mientras estábamos juntos en la selección nacional. Me habló de la ciudad y del club, y sobre todo de que tenía que mantener la calma y llegar aquí a trabajar y aprender, y todo valdría la pena", concluyó.

Cabe menciona que Deck, será uno de los pilares de Argentina en la próxima Copa del Mundo que se disputará en China a partir del 31 de agosto y que integrará el Grupo B junto a Rusia, Corea del Sur y Nigeria.