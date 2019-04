"Darle la mano a Rossi en Las Termas fue como el primer beso a una chica"

Hoy 17:11 -

Una de las imágenes que más se recordará del GP de Argentina fue el apretón de manos entre Valentino Rossi y Marc Márquez en la antesala del podio de Las Termas de Río Hondo.

Debería ser algo normal, pero no era así entre ellos precisamente desde que el año pasado Marc tirara a Valentino en el trazado argentino, se fuera después a pedirle disculpas al box y fuera echado del mismo.

Además luego llegaron unas declaraciones del italiano en las que aseguraba, entre otras cosas, que le daba miedo correr con el español.

Por eso tuvo un valor especial ese apretón de manos tras la contundente victoria del de Honda y el gran segundo puesto del de Yamaha. Ahora han vuelto a coincidir en la sala de prensa con la que arrancó el GP de Las Américas y ambos se saludaron y normalizaron ese apretón de manos.

Según Márquez, aquel fue un momento único: "En Las Termas nos dimos las manos y fue como el primer beso con una chica, que si sí, que si no, y estás sin amigos para que te empujen. Estábamos los dos solos allí contentos después de una gran carrera y sucedió. Desde el primer día dije que no tenía ningún problema en mantener una relación de respeto y profesionalidad y estuvo bien, pero ahora (sonríe) es otra vez como con una chica y te preguntas: ¿hay segundo o no hay segundo? Creo que ahora ya se ha roto el hielo y eso es importante”.

Rossi fue más breve, pero también sincero: "Fue un momento de la carrera, mi felicitación porque hizo un fin de semana muy rápido y una carrera muy rápida. Era normal".

Ya en el cierre de la conferencia, los periodistas españoles le preguntaron irónicamente a Márquez si a Rossi y no le daba miedo correr contra él; a lo que el de Repsol Honda remató riéndose: "No entraré en eso. En Las Termas no di miedo a nadie".