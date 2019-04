Argentina goleó a Paraguay y clasificó al Mundial Sub 17

Hoy 20:35 -

En el marco de una nueva fecha del Sudamericano 2019 de las selecciones Sub 17, la Argentina venció a Paraguay y se aseguró su participación en el próximo Mundial de la categoría, que se jugará en Brasil.

El equipo dirigido por Pablo Aimar no tuvo mayores inconvenientes para dominar a su par paraguayo y a los 22 minutos Juan Pablo Krilanovich marcó el primero para el albiceleste. A minutos del final de la primera parte, Cristian Medina de penal, estiró la ventaja para la Argentina.

En el complemento, los pibes consolidaron sobre su dominio sobre el equipo guaraní, que no pudo llegar con solidez sobre campo rival. A los 41, Alan Velasco puso el tercero para Argentina y no sólo selló el triunfo sino también la clasificación al Mundial Sub 17.