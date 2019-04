Innocenti no pudo resistirse a la tele

Hoy 21:39 -

La actriz Virginia Innocenti, ausente de la televisión en la última década, volvió al primer plano con la tira de ficción “Argentina, tierra de amor y venganza “ (El Trece), a la vez que encara la segunda temporada del espectáculo teatral “Traducción de las noches (ficción biográfica descarnada)”, en el que a través de poemas, canciones y anécdotas cuenta cómo “el arte siempre” la ha salvado. Innocenti, quien lleva tres décadas de trayectoria, atraviesa un gran momento que la encuentra despuntando el vicio de cantar en un tercer espectáculo creado por ella misma donde “conecto con lo que quiero decir”. Además, está protagonizando a una mala en la telenovela de El Trece.

¿Qué fue lo que te sedujo para volver a la televisión?

Es una producción que está dando trabajo a mucha gente. Estoy muy contenta, disfrutando muchísimo, siempre que termino de hacer una tira juro y perjuro que no volveré a hacer una telenovela. La última que hice fue “Vidas robadas” en el 2008. Siempre me da un poquito de miedo volver a semejante ritmo de trabajo, es muy agotador. Pero esta vez me sedujeron los libros, el personaje y el elenco.

¿Cómo vivís el hecho de interpretar a una mala, una madre inescropulosa?

Me divierte mucho. Lo que más me gusta es que la gente me dice “amo odiarte”. Mi personaje produce mucho rechazo, es detestable. Lo paradójico es que en la novela, al ser de época, estoy encarnando a aquellos mayores que en “Traducciones..” cuento que he tenido que padecer. Es un momento bastante llamativo: se ve que todo esto ha llegado a mi vida para que pueda pasar otra cosa.