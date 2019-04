Mañana se jugará el octavo capítulo del Torneo Apertura

Hoy 21:44 - En cancha 1 Complejo Jugadores Libres: Combustibles Bertolotti vs. Lex D.R. 14; La Reserva vs. Peronismo 26 de julio 16:10; Estudiantes vs. Abogados Cuervos 17:20. En cancha 2: Villa Alem vs. Napoli Black 14; Barbazul F.C. vs. Los Pibes de la 11 16:10; Reconquista F.C. vs. Pipo Lar 17:20; Kadosh fc vs. Def. Telares 19. En cancha 3: Napoli vs. Metalúrgica Dorrego 14; La Loma F.C. vs. Los Pibes de la 25 16:10; Halcones vs. Intocables 17:20. En cancha 4: Brima vs. Nueva Chicago 14; Los Coyotes vs. La Alvarado Stone 16:10; La Fusión FC vs. Newbery 17:20. En cancha 5: 22 Y Media vs. Bº Saenz Peña 14; Premium Black vs. Profe. Montero Sport 16:10; La JP del 7C vs. Colon Gomas 17:20. En cancha 6: Galácticos vs. Taller Willi 14; Cristal vs. Contadores Jrs 16:10; Estudio Jurídico López Garcia vs. Vieja Roma 17:20. En cancha 7: La Vagancia vs. Platense F.C. 14; Pukara F.C. vs. AESYA 16:10; Rejunte F.C. vs. Templo F.C. 17:20. En cancha 8: La Manada vs. Chelsea 14; Messina vs. Oglobo Megacotillon 16:10; Hampones vs. La Eskina F.C. 17:20. En cancha 9: Málaga vs. Los Pibes 14; Jorgenew F.C. vs. San Lorenzo de Belgrano 16:10; La Moreno vs. Coesa 17:20.