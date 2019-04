El certamen Nicolás Vildoza seguirá mañana en el club Instituto Tráfico

Hoy 21:47 - CHOYA (C) La semana pasada no se jugó la fecha 19 y la Asociación del Fútbol Amateur Friense la reprogramó para mañana. El certamen tiene la denominación de Nicolas Vildoza y la cita será en el estadio de Instituto Tráfico de la Ciudad de la Amistad, a partir de las 13.30. El problema es: Autoservicio Hernán vs. Sanjuanino; Despensa Virgen del Valle vs. Los Cuervos; Influencia vs. Ferretería Simón; Barrio Oeste vs. M y M Deportes; Loma Negra vs. Tiro Federal y Spa Car vs. Juan Perón. Choya En el predio de los empleados comunales se disputará hoy el tercer capítulo del campeonato organizado por la Liga Municipal de Choya. Desde las 17.30, habrá dos apasionantes partidos que acapararán a toda la afición de esta localidad: Arsenal vs. Inter y Talleres vs. Juve. Las posiciones tienen el siguiente orden: Arsenal 6 unidades; Inter y Talleres 3. Cierra la general el elenco de Juve sin sumar puntos.