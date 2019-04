El torneo José “Joshela” Pérez continuará mañana

Hoy 21:50 - En cancha Estrella Roja: Cristian Fc vs. Loma Fc y Santa Rita vs. Cristian Fc (50). En Pampa Muyoj: Cadeteria Alsina vs. San Luis y Carnicería Daniela vs. Cuarto Pasaje (50). En Pablo Vl: Pablo Vl vs. Los Poros e Islas Malvinas vs. Despensa Nico (50). En Estrella Roja 2: Cuarto Pasaje vs. Unión y Estrella Roja vs. Carnes Marito (50). En Triángulo Rojo: Triangulo Rojo vs. Barrio 1ro de Mayo y Triangulo Rojo vs. Cerrajería José Luis (50). En Santa Lucía: J.F. Neumáticos vs. Club Piedritas y Canalito vs. Unión For Ever (50). En Liceo Policial: Los Fugitivos vs. Dos de Abril. En Dos de Abril: Dos de Abril vs. Pinto Mar (50). Por otra parte, se informó que en la Categoría C40: El equipo de Club Atlético Lujan le ganó los puntos a Taller Carlos Issi. Mientras que en la categoría C 50: El equipo de Cadeteria Alsina le ganó los puntos a Santa Lucía. Los resultados de la fecha pasada en la C40, fueron los siguientes: Club Piedritas 4/ 0 Los Fugitivos; Dos de Abril 3 / 1 Club Atlético Lujan; Loma Fc 1 / 0 Taller Carlos Issi ; Cuarto Pasaje 2 / 1 Cristian Fc; Los Poros 5 / 1 Triangulo Rojo; San Luis 3 / 1 Pablo Vl; Barrio 1ro de Mayo 2 / 1 J.F. Neumáticos; Los Herederos 2 / 1 Cadeteria Alsina.