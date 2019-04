El estadio se abrirá a las 14 con 140 efectivos

Hoy 00:56 -

Los organismos de seguridad trabajaron en conjunto con la dirigencia de Central Córdoba para el operativo de lo que será el primer clásico santiagueño en la segunda categoría del fútbol argentino. Un evento de esta magnitud requiere extrema seguridad para que se pueda vivir una verdadera fiesta deportiva. Es por eso que la dirigencia ferroviaria, en conjunto con la Policía de la Provincia, diagramó un operativo acorde a las circunstancias.

El número total de efectivos policiales afectados al operativo será de 140. Otra de las medidas importantes que se tomaron es que el domingo no se venderán entradas, por lo que todo aquel que concurra deberá haberla adquirido previamente, ya sea el viernes (socio) o el sábado (público en general), ya que no se permitirá el ingreso al perímetro del estadio a nadie que no tenga su entrada.

La policía dispondrá de un anillo de seguridad alrededor del estadio en donde se realizarán tres cacheos (donde deberán exhibir entrada o carné, según corresponda) hasta el ingreso al estadio que abrirá sus puertas a las 14. La dirigencia recomienda concurrir con antelación para que no se formen tumultos en los minutos previos al encuentro pactado para las 17.30. Con respecto a las entradas, los socios podrán adquirir una entrada por carné y los no socios podrán comprar hasta 3 entradas por persona.

Cabe recordar que la dirigencia de Central decidió mantener el precio de las entradas. Los valores son los siguientes: general $300 (socios $150); platea alta $350 ($200); platea baja $400 ($250); jubilados y damas $150 ($100); menores (de 6 a 12 años) $70 ($50).