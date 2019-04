Dos cambios para el superclásico

Hoy 01:04 -

En la jornada de ayer, el cuerpo técnico de Mitre comenzó a trabajar en la confección del equipo titular para enfrentar el domingo a Central Córdoba, en el histórico clásico que protagonizarán por una nueva fecha del Torneo de la Primera B Nacional.

En ese sentido, la dotación aurinegra que conduce técnicamente Arnaldo Sialle practicó en la mañana de ayer en su estadio. Las tareas estuvieron destinadas a los trabajos tácticos y sobre esa base se pudo deducir la intención del entrenador, para conformar al once inicial.

Llevándose de la misma, para visitar al Ferroviario el domingo desde las 17.30, por la fecha 24ª del Nacional B, Mitre tendría dos variantes. Una de ellas corresponde al regreso del mediocampista central Juan Alessandroni. El “Pity” cumplió con su fecha de sanción en el triunfo de Mitre ante Los Andes, y volvería al equipo titular. La o t r a mo d i f i c a - ción sería de índole táctica, puesto que el central Ariel Coronel ingresará en lugar de Joaquín Quinteros.

El defensor santiagueño, ex Villa Dálmine, se recuperó de una dolencia y volverá al once en lugar del tucumano. Con esa variante, el esquema táctico pasará del 4/4/2 al 5/4/1. En un momento de la práctica, el cuerpo técnico probó con el ingreso del volante Lucas Pérez Godoy en lugar Norberto Paparatto. Con ese cambio, el entrenador propuso que Pablo Ruiz se adelante más en el campo y jugar con líneas de cuatro, pero luego regresó al defensor al once titular.

El que saldrá del equipo será Leandro De Muner, quien lo reemplazó durante su ausencia. El resto del equipo serán los mismos que actuaron ante el conjunto de Lomas de Zamora. Aunque sin dudas, el director técnico seguirá probando variantes en el ensayo de hoy, el último antes del trascendental encuentro. El equipo En consecuencia, y de no mediar algún inconveniente, Mitre saldrá al campo de juego del estadio Alfredo Terrera con Martín Perafán en el arco. La línea defensiva será ocupada por Brian Mieres por el lateral derecho, mientras que en la zaga c ent ral jugarán Norberto Paparatto, Ariel Coronel y Matías Moisés. Franco Ferrari por su parte seguirá actuando como marcador lateral por izquierda. En e l mediocampo Leandro Navarro jugará por el andarivel derecho.

El mediocampista central será Juan Alessandroni y Pablo Ruiz será el mediapunta, levemente recostado por izquierda. Alan Bonansea será el único hombre de ataque. Los delanteros Ismael Blanco y Joaquín Quinteros ocuparían un lugar en el banco de suplentes.