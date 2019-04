Central vs. Mitre: una multitud se acercó a las boleterías del Terrera

Hoy 13:15 -

Durante la mañana de este viernes, los fanáticos de Central Córdoba se agolparon en las boleterías del estadio "Alfredo Terrera", para conseguir sus entradas para el trascendental partido del domingo a las 17.30 ante Mitre.

Cabe recordar que el domingo no se venderán entradas, por lo que todo aquel que concurra deberá haberla adquirido previamente, ya sea el viernes (socio) o el sábado (público en general), ya que no se permitirá el ingreso al perímetro del estadio a nadie que no tenga su entrada.

Con respecto a las entradas, los socios podrán adquirir una entrada por carné y los no socios podrán comprar hasta 3 entradas por persona.

La dirigencia "Ferroviaria" decidió mantener el precio de las entradas: general $300 (socios $150); platea alta $350 ($200); platea baja $400 ($250); jubilados y damas $150 ($100); menores (de 6 a 12 años) $70 ($50).