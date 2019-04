Babasónicos cuestionó la escasa originalidad musical

13/04/2019 - La banda argentina Babasónicos consideró que la originalidad es un valor ausente en la música que se produce actualmente, que privilegia lo efímero en pos de la fama y el dinero y no de la belleza que produce esta bella arte. “La originalidad no parece un valor en este momento. Hay mucha música muy parecida, generada con los mismos ritmos e instrumentos, pero son momentos de transición porque siempre ha habido música mala y música buena”, dijo a Efe el tecladista Diego Tuñón. El guitarrista contó que la banda trabaja en pos de la belleza de la música y dedica mucho tiempo para perfeccionar esa idea para convertirla en una obra.



“Lo discutible es que hoy se vive un momento de algo muy efímero, en el que la gente va buscando hacer algo por un fin, que no tiene que ver con esa búsqueda de la belleza sino con la fama y la plata, y ese momento es algo que dura poco, es una cosa que se esfuma”, apuntó el guitarrista Mariano Domínguez.



Escépticos y reacios, hasta cierto punto, del uso de las nuevas plataformas de distribución de música, los Babasónicos, banda formada en 1991, creen que esos sitios un día “pueden cerrar”, por lo que instan a que la gente adquiera sus discos en formato físico.