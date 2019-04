Peluffo: “Soy un conductor efectivo”

13/04/2019 - El conductor y productor Mariano Peluffo, quien está al frente del programa de cocina “Como todo” y del reality “Cuestión de peso”, ambos en la señal de aire y digital Net TV, se definió como un “conductor efectivo”.



“Si me llaman para hacer un programa saben que lo voy a sacar adelante, que no te voy a dejar a gamba. Yo cumplo y este es un capital simbólico que tengo”, expresó Mariano Peluffo en una entrevista con Télam.



En el programa “Como todo”, que combina recetas de cocina, Peluffo -quien además produce el ciclo- está acompañado por los cocineros Jimena Monteverde y Paco Almeida y la nutricionista Romina Pereiro, actual pareja de Jorge Rial.



Mientras que en “Cuestión de peso” el conductor comparte pantalla con el doctor Alberto Cormillot y todo su equipo, de lunes a viernes a las 20, en el “prime time” de la señal.



“Me tentó la propuesta de hacer estos programas y era un desafío comenzar en un canal de aire nuevo, que nació digital. Hace 50 años que no se daba una licencia de este tipo”, dijo.



Fue la cara visible mucho tiempo de Telefé, ¿cómo fue la transición a Net Tv?



Estuve del 2001 al 2018. Mi salida no fue traumática. Ahí empecé a charlar con Martín Kweller y con Guido Kaczka, que son los socios de Kuarzo y que están con el management de la señal y arrancamos.



¿Cómo ve la televisión hoy con el advenimiento de las nuevas plataformas?



Hay una conciencia más de industria y no tanto de canal contra canal. Una conciencia de cuidar más a la tele porque hoy la competencia no es entre programas, sino sobre qué hace una persona cuando se pone frente a una pantalla. Nosotros competimos con otro canal, con Facebook, con Instagram y con YouTube. Entonces el primer desafío es que se mire la tele, ahí hay una batalla que tenemos que ganar.



¿Cómo ve entonces el futuro de la televisión?



-La tele como la conocemos no va a morir. Cuando salieron las plataformas de música dijeron “es el fin de las discográficas” y no cerró ninguna. Antes si la gente no te veía en la tele no te validaba y hoy por algunas cuestiones tienen más peso las redes. La televisión perdió el protagonismo exclusivo y pasó a ser un medio más.