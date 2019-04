Es inminente la llegada de la nueva partida de la vacuna antigripal para su distribución

13/04/2019 - Comenzó el otoño y aún las vacunas contra la gripe no llegaron a todas las provincias, por lo que la situación generó malestar en toda la sociedad argentina. Sin embargo, sería inminente la llegada de las dosis a Santiago del Estero, ya que aseguran que en la Secretaría de Salud de Nación ingresaron recientemente las nuevas partidas de vacunas, y de a poco comenzaron a distribuirlas en el país.



Así lo confirmó a EL LIBERAL, la Dra. Norma Anzani, secretaria general del Comité de Lactancia Materna de la Sociedad Santiagueña de Pediatría, noticia que intenta llevar tranquilidad a todos los santiagueños que se encuentran en los grupos de riesgo.



“No se sabe con exactitud cuándo llegarán a Santiago del Estero, pero sí sabemos que la partida de vacunas ya llegó a la Secretaría de Salud de Nación y comenzaron a distribuirlas a las distintas provincias, según una información que nos brindaron desde Buenos Aires esta semana. Es casi seguro que la semana que viene ya comenzarán a llegar a Santiago para ser distribuidas en la comunidad. Aclaremos que hasta este momento no hay”, sostuvo la Dra. Norma Anzani.



Nueva cepa



Vale indicar que recientemente se incorporó una nueva vacuna antigripal: la vacuna cuadrivalente. Habitualmente las vacunas tienen virus A y virus B; esta nueva vacuna amplió la cobertura frente al virus B teniendo los dos linajes que permiten realmente brindar un 20 a 30% de mejor cobertura frente a estas infecciones virales, indicaron los expertos.



Esta herramienta, que es la vacuna cuadrivalente, va a ayudar a controlar la gripe este invierno.



La necesidad de recibir la vacuna todos los años no sólo se debe a que su formulación se actualiza para garantizar la mejor cobertura. Las defensas que se adquieren gracias a la vacunación sólo duran de seis a doce meses. Para prevenir el contagio de gripe, lo ideal es vacunarse cada temporada, preferentemente, en otoño. Pero, incluso, durante el invierno si uno no lo hizo antes, ya que el virus puede circular hasta septiembre.



Protección



La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria que se presenta habitualmente en los meses más fríos del año.



Los síntomas suelen aparecer a las 48 horas de contagiarse, y la mayoría de los afectados se recupera en una o dos semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico.



Sin embargo, niños pequeños, adultos mayores y personas con factores de riesgo pueden tener graves complicaciones que pongan en riesgo sus vidas.



El Calendario Nacional de Vacunación incluye la vacuna antigripal anual para los grupos con mayor riesgo, y está disponible de manera gratuita en vacunatorios, hospitales y centros de salud públicos de todo el país.



Distribución



Vale indicar que una vez llagadas las vacunas contra la gripe, serán distribuidas en todos los centros asistenciales públicos, en forma gratuita, para todos los que integren el grupo de riesgo.