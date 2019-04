El grupo Renacer celebrará mañana sus 23 años de existencia

13/04/2019 - Con un acto que tendrá lugar mañana a las 11 en el Paseo de la Vida ubicado en el Parque Oeste, el grupo Renacer celebrará su 23º aniversario, brindando contención y apoyo a familiares que perdieron a sus hijos.



Desde la institución se destacó la vigencia del grupo, lo que les permite cumplir acabadamente con los principios de acompañamiento y contención que motivaron su creación.



“Cada uno de nosotros tiene una experiencia particular, y no todos procesamos de la misma manera el dolor que conlleva la pérdida de un hijo. En el grupo hay gente que está desde su creación y otros que son relativamente nuevos, y lejos de juntarnos a llorar, nos reunimos para compartir el dolor y ayudarnos para salir adelante”, reseñaron.



Renacer es un grupo de ayuda mutua para enfrentar la muerte de hijos, que llegó a Santiago del Estero de la mano de la familia Guardo-Aguiar. Las reuniones se realizan en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús el segundo y cuarto miércoles de cada mes.



La misión de quienes integran el grupo es brindar contención no sólo a los padres que perdieron un hijo, sino que se hace extensiva a todos los integrantes de la familia.



Entre las actividades que realizan en pos de llegar a toda la comunidad, integrantes de Renacer visitan escuelas, parroquias y centros comunitarios, con el propósito de dar charlas sobre el trabajo que realizan, y de manera especial buscan llegar a las personas que están atravesando por este doloroso trance.



“Mucha gente no se acerca porque piensa que nos juntamos a llorar y no es así. Contamos nuestras experiencias para tratar de dejar algo positivo al resto, y al compartir lo que nos duele, encontremos todos contención y transformemos el dolor en servicio”, sostienen.