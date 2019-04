Cientos de ligustros y naranjos poblarán el centro capitalino

13/04/2019 - Reforzar la cantidad de árboles ubicados en las veredas del centro de la capital santiagueña, es una tarea que el municipio capitalino encara desde mediados del mes pasado, particularmente con la plantación de ligustros y otras especies.



Ya se plantaron más de 200 árboles de aproximadamente un total de 800, siendo el ligustro la principal variedad que embellecerá el centro capitalino, sobre todo en las veredas más angostas, por su adaptación.



Respecto de esta política de forestación, la directora de Parques y Paseos, Cecilia Sabouret, explicó a EL LIBERAL que “ya se colocaron estos árboles sobre la calle Independencia, desde 9 de Julio a Alsina y de calle Buenos Aires, desde Alsina hasta Rivadavia”.



Esta tarea de arbolado con ligustros aureos y verdes y también de naranjos agrios, sólo se realizará en las veredas que no superen 1,50 metro.



Embellecimiento



Acerca del porqué de la elección de esta especie, la funcionaria municipal dijo que los ligustros “se adaptan muy bien en veredas más angostas, no producen levantamiento del suelo, dan buena sombra y no demoran en crecer, sin tener complicaciones en su desarrollo con el cableado o marquesinas”, ejemplificó.



Más cazoletas



“Si bien el casco céntrico está arbolado -ahondó Sabouret- queremos mejorar y poblar de árboles el centro. La mayoría de las veredas del centro son angostas, es por eso que se ejecuta la apertura de cazoletas con un premoldeado de hormigón, donde luego se plantan las diversas especies, de acuerdo con el ancho de la zona de caminería”, sostuvo.



Con esta tarea, la comuna prevé continuar avanzando con más tareas de apertura de cazoletas en las veredas del centro de la ciudad, todo ello con vistas a mejorar y aumentar la plantación de árboles en el marco de la Campaña de Arbolado Urbano que lleva adelante.