Sudán: militares que tomaron el poder integrarán un gobierno civil

13/04/2019 - JARTUM. El Ejército de Sudán dijo ayer que no extraditará al ex presidente Omar al Bashir y que lo juzgará en el país, al tiempo que defendió su derrocamiento y llamó al diálogo luego de que miles de sudaneses salieron a las calles a rechazar la toma del poder por los militares.



Sin embargo, el Ejército advirtió que no tolerará incumplimientos de las normas de seguridad, luego de que los manifestantes desafiaran un toque de queda nocturno para mantener una sentada de protesta en exigencia de un inmediato gobierno interino civil.



“Esto no fue un golpe, sino una herramienta de cambio”, dijo el coronel general Omar Zein Abedeen a periodistas en la capital, Jartum.



Al Bashir es requerido por la Corte Penal Internacional (CPI), que lo acusa de genocidio y crímenes de guerra por su brutal campaña militar contra separatistas en Darfur.



Hasta 300.000 personas han muerto y 2,7 millones tuvieron que dejar sus hogares en Darfur por ataques del Ejército.



Entregar a Al Bashir a la CPI de La Haya ‘sería una fea marca para Sudán’, dijo Zein Abedeen.



‘No lo extraditaremos’, será juzgado en Sudán, prosiguió, aunque no descartó que sea entregado a la CPI por un futuro gobierno civil ‘si se prueban las acusaciones contra él’.



‘Vinimos para guiar al país’, señaló el coronel general, jefe del comité político del Consejo Militar Transitorio que asumió el poder en Sudán.



Asimismo, aseguró que “el gobierno será completamente civil”, pero ha pedido a las fuerzas políticas que se pongan de acuerdo sobre ese Ejecutivo.



También prometió que los militares no estarán en el poder más de dos años, ‘ni un día más’, plazo que marcó ayer el ministro de Defensa y líder del golpe, Awad Mohammed Ibn Ouf.



Manifestantes protestaron durante cuatro meses para exigir la renuncia de Al Bashir, desafiando repetidas acciones represivas de la policía y los servicios de inteligencia que dejaron decenas de muertos.



Pero cuando su derrocamiento fue finalmente anunciado ayer por Ibn Ouf, fue recibido con indignación, no con alegría.



Ibn Ouf anunció ayer también que el Ejército suspendió la Constitución, disolvió el gobierno, declaró el estado de emergencia, impuso un toque de queda nocturno de un mes.



Al Bashir, quien llegó al poder en 1989 también por un golpe de Estado, era uno de los presidentes africanos con más tiempo en el cargo.