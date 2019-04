Miles de argelinos piden expulsar a toda la cúpula del poder

13/04/2019 - ARGEL. Miles de argelinos invadieron ayer el centro de la capital por octavo viernes consecutivo, para exigir la salida del nuevo jefe de Estado interino y de todos los símbolos del poder del ex mandatario Abdelaziz Bouteflika.



Los organizadores de esta nueva protesta azuzaron a los ciudadanos a demostrar en las calles de Argel y otras ciudades que la renuncia de Bouteflika y la designación de Abdelkader Bensalah como líder interino no es suficiente y que el movimiento exige un cambio político total.



La protesta, pacífica como las anteriores, se desarrolló sin embargo con un despliegue policial más grande de lo habitual, lo que desató algunas escaramuzas cerca de la oficina central de correos, símbolo del movimiento a favor de la democracia.



Hasta esta semana, la policía no había reprimido las manifestaciones, pero desde el martes pasado comenzó a usar gases lacrimógenos y carros hidrantes.



“¡Bensalah, andate ya”, vociferaban los manifestantes, mientras un mar humano engalanaba con los colores verde, blanco y rojo de la bandera argelina las avenidas de la ciudad.



Apenas dos días después de la renuncia de Bouteflika, el movimiento popular argelino advirtió que mantendrá la presión popular en las calles porque falta la segunda parte del trabajo, que caiga la cúpula del poder que durante los últimos años sirvió al mandatario de 82 años.