Se vienen los cuartos de final del Torneo 100 años de Gloria del Club Talleres

13/04/2019 - CHOYA, Choya (C) Hoy sábado en las instalaciones del Club Social y Deportivo Coinor de Frías se jugarán los cuartos de final del certamen denominado 100 años de Gloria del Club Talleres de la “Ciudad de la Amistad”. Este campeonato tiene como ente organizador la Nueva Liga Amateur de Fútbol.



Cabe resaltar que de este torneo participan equipos del sudoeste santiagueño así como también de la vecina provincia de Catamarca.



Los cruces serán: Panificadora La Deseada vs Los Veteranos; Deportivo Choya vs La Mexicana y Carnicería Tres Hermanos vs Farmacia del Rosario.



El primer juego tiene horario de inicio a las 14.30 con treinta minutos de tolerancia.