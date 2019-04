Unos 3 mil termenses fueron beneficiados con el El Estado en tu Barrio

13/04/2019 - LAS TERMAS, Río Hondo (C) El programa nacional El Estado en tu Barrio volvió a tener un impacto importante en los vecinos termenses y del departamento Río Hondo logrando beneficiar a casi 3 mil personas en distintos tipos de trámites y consultas, principalmente relacionados con Renaper y Anses.



Tras cuatro días de intenso trabajo, llegó a su conclusión la atención de las distintas oficinas del Estado nacional nucleadas dentro del programa El Estado en tu Barrio que brindó asistencia gratuita para casi tres mil personas.



En el último día de presencia del programa en Las Termas, la titular de la Udai Santiago del Estero de la Anses, Natalia Neme, se refirió al impacto del programa en los vecinos riohondeños, destacando que solamente entre trámites de Renaper y Anses, se brindó servicio a casi 2.500 personas, sumando a ello otros servicios como el Pami que estuvo presente dos días, Gasnor, Desarrollo Social, entre otras.



Neme indicó que, “la presencia de Anses dentro del programa fue muy importante, tuvimos agentes de la oficina de la Udai trabajando en el lugar con el objetivo de fortalecer el trabajo territorial, otorgándole acceso a todos los santiagueños por igual, sin costo y evitando intermediarios”.



Respecto a la presencia del programa El Estado en tu Barrio, Neme sostuvo que el mismo continúa por La Rioja y Catamarca, pero mientras tanto en la semana entrante la Anses continuará trabajando en localidades del interior santiagueño como Añatuya, Tintina, Campo Gallo y Chaupi Pozo.



Los cuatro días del programa nacional en Las Termas desafortunadamente fueron empañados por algunos incidentes durante el último día, cuando se descubrió que personas habían sacado turnos y los vendían, algo que generó malestar en las autoridades nacionales quienes tuvieron que recurrir a la presencia de la policía en la zona. “Estas prácticas se dan en todos lados lamentablemente, por eso les pedimos a los vecinos que denuncien esas actitudes, ya que es por ello que se dispuso la entrega de turnos por llegada, y en casos de otras oficinas con los turnos digitales que deben ser obtenidos gratuitamente mediante los puntos de gestión que son atendidos por nuestros agentes”, expresó Neme lamentándose por la desafortunada situación.



Por último hizo un llamado a todos los riohondeños que perciben el beneficio de la Asignación Universal por Hijo a que concurran a la oficina de Las Termas a cumplir con la presentación de la libreta del período 2017 cuyo plazo vence el 30 de abril. Sobre ello indicó que, si no llegan con la documentación hasta esa fecha, al menos que saquen el turno hasta ese periodo, porque en caso de no cumplir lamentablemente van a perder el beneficio.