Un hombre fue detenido, acusado de haber propinado una feroz “paliza” a su pareja y amenazarla de muerte

13/04/2019 - Un hombre terminó tras las rejas, acusado de haber propinado una golpiza a su concubina. La mujer aseguró que es víctima de violencia de género desde hace tiempo y que no lo había denunciado antes por temor a represalias.



Fuentes ligadas al caso confiaron que la víctima, una joven de 19 años, realizó la denuncia el último miércoles en la Subcomisaría de Bandera Bajada, departamento Figueroa, en contra de su concubino.



En su denuncia, la damnificada sostuvo que el día anterior, había mantenido una discusión con el acusado, el cual le propinó golpes de puño en el rostro y en otras partes de su cuerpo.



Según informaron las fuentes, el médico de la Policía constató lesiones curables de 7 a 10 días en la denunciante.



En su relato, la víctima reveló que hace tiempo se vienen reiterando las situaciones de violencia. Afirmó que no realizó antes la denuncia por temor, ya que el agresor, con quien tiene un hijo de once meses, la tiene amenazada y le prohíbe mantener contacto con familiares.



La joven, que vive en la localidad de Caspi Corral, logró comunicarse con sus hermanas, quienes la acompañaron a realizar la denuncia y develar las situaciones de violencia a las que la sometía su concubino.



En el caso tomó intervención la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar de la ciudad Capital, más precisamente la Dra. Silvina Paz, la cual requirió una orden de detención en contra del agresor y por disposición de la jueza de Género, Dra. Cecilia Laportilla, ayer se procedió a la detención del agresor