Martínez: “Es un orgullo vestir esa camiseta”

13/04/2019 - Lautaro Martínez parece ser el hombre que competirá mano a mano con Mauro Icardi para ser el 9 de la Selección. El delantero está listo para volver en Inter tras una lesión y en diálogo con Sportia hizo saber que su deseo es lucir la celeste y blanca.



“Trato de dar lo mejor en Inter para cuando el técnico de la Selección dé una lista esté mi nombre. Es un orgullo vestir esa camiseta y estar convocado. Trabajo día a día para eso”, afirmó Martínez.



“Hay que prepararse, estar atento, dar lo mejor y después será la decisión del entrenador. Siempre respeté eso y lo voy a seguir respetando”, añadió el “Toro”.



Sobre compartir equipo con el mejor jugador del mundo, sentenció: “Trato de disfrutar de Messi y de aprender. Lo tenemos al lado y nos va a hacer crecer a todos”.



También hubo tiempo para hablar del pasado: “Con Sampaoli hubo cosas que no me gustaron. Estaba feliz en la lista de 35 y fue algo doloroso estar afuera del Mundial, pero igual alenté como hincha”.



El delantero habló y se metió de lleno en lo que fue el título logrado por la “cademia”.



“Lo viví como un hincha más, sintiéndome parte de esto. Me pone feliz por mis ex compañeros, por los amigos que dejé ahí y obviamente por la gente del club que se lo merece”, comenzó Lautaro, que enseguida valoró: “Se ve que el club está creciendo. Se trabaja muy bien, con un entrenador (Eduardo Coudet) que fue muy claro. Le dio entidad al equipo. Ahora hay que ir por más”.



Si bien le quedan muchos años en Europa, piensa a futuro: “Ojalá algún día pueda volver y cumplir ese sueño que me quedó pendiente porque me hubiese gustado ganar algo con Racing Club”.