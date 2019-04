“De chico era de Boca, pero dejé de serlo cuando asumí en la AFA”

13/04/2019 - El actual presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, dio una nota al canal TyC Sports, en la que habló de temas que nunca había tocado públicamente. Una de esas revelaciones de “Chiqui” fue acerca del club del que era hincha durante su infancia. “De chico era de Boca y ahora soy hincha de Barracas Central. Desde que soy presidente no fui mas a la cancha de Boca. Solo con la Selección. Dejé de ser hincha desde el momento en el que asumí como presidente. En el rol que cumplo soy el presidente de todos”, explicó.



Seguidamente, Tapia habló de un recuerdo como hincha de Boca junto a su hermano fallecido: “Mi primer recuerdo como hincha de Boca fue en el 92 cuando le ganamos a San Martín de Tucumán. Fui con mi hermano a la popular visitante, no me lo voy a olvidar. Él después falleció muy joven, a los 32 años. Se metió a bañar un sábado a la tarde y le agarró un paro cardiorrespiratorio. Un momento muy difícil’.



La vez que utilizó copas con el escudo de Boca en una cena con Angelici: “No me arrepiento porque yo fui de invitado a una casa, la del presidente de Boca. Ahí no solo las copas eran de Boca, las servilletas y los baños también. ¿Qué le iba a decir que llevaba yo la vajilla? Es una ridiculez. D’Onofrio me prometió que me iba a regalar una copa de River y no me la trajo”.



Sobre su relación con Angelici, contó: “Es un amigo y lo aprecio mucho. Es un dirigente que tuvo la capacidad de leer el momento político que vivía el fútbol argentino y se comprometió con los clubes a normalizar la AFA”.



El dirigente de 51 años contó que su relación con Julio Humberto Grondona era ‘muy buena’.



“No sé si podrá llegar a haber otro Grondona en el fútbol argentino que represente tanto liderazgo, fortaleza y respeto”, agregó.



También aseguró que tiene buena relación con Hugo Moyano y que Marcelo Tinelli es un gran dirigente y un referente muy importante. Todo lo que hace lo potencia. A todos los dirigentes que puedan aportar algo importante al fútbol argentino hay que sumarlos”, expresó acerca del vicepresidente de San Lorenzo.



Tapia habló luego del 38 a 38 en la votación de la AFA: “Para que eso no suceda más, implementamos el voto electrónico que lo aprobamos en la última asamblea y todas las elecciones se va a usar. Los que contaron los votos contaron primero los de Segura y eran 38, los contaron tres veces. Hubo decepción de los dos lados. Esa elección la ganamos nosotros, pero gracias el 38 a 38 estoy acá”, afirmó.



Por último, hizo hincapié en la Copa América que viene. “Hoy, el objetivo de la Selección es la Copa América. La Argentina tiene que tener una buena Copa para priorizar el proyecto. Si tenemos un buen desempeño y logramos consolidar entre 7 y 8 jugadores para el Mundial de Qatar, ese es el verdadero triunfo deportivo”, cerró Tapia.