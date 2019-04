“Nuestros mejores partidos fueron en casa, debemos disfrutar el clásico”

13/04/2019 - Central Córdoba espera por el gran clásico de mañana ante Mitre y su referente se mostró con confianza. Alexis Ferrero, capitán “ferroviario”, destacó la importancia de jugar de local y pidió a todo el mundo del fútbol que disfrute de todo lo que genera un duelo como estos.



“No creo que estemos jugando mejor de visitante que de local. Creo que nuestros mejores partidos fueron en casa. Tuvimos partidos muy bajos de visitante. Tenemos que disfrutar de un clásico como éste. Obviamente que el folclore existe y nunca se va a perder. Lo que mejor le sienta a este partido es que se lo disfrute en familia. Hay dos equipos del interior dentro de ese grupo que busca un segundo lugar en Primera División y los dos son santiagueños. Hay que disfrutar y valorar eso. Ojalá se pueda disfrutar de un lindo espectáculo. El que mejor se levante, va a ganar”, reflexionó Ferrero.



“Estamos disfrutando de esta semana que fue especial, ya esperando el partido. La vorágine del fútbol a veces no te deja disfrutar de una victoria. Nosotros venimos de ganarle a un rival muy duro y directo en la pelea como Temperley de visitante, pero esto es así. Ya la gente desde hace varios días te hace saber lo importante que es jugar el clásico. Los hinchas y la dirigencia también. Estuvimos esperando casi todo el año para que llegue este momento y ya estamos focalizados en el partido”, agregó el defensor.



Seguidamente, Alexis Ferrero remarcó: “Antes de los partidos como éstos, pasan muchas cosas por la cabeza. Ansiedad, ganas, nerviosismo y muchas sensaciones más. Lo fundamental es disfrutar todo. No modificar nada respecto de otros partidos. Disfrutar desde los días previos y el partido en sí. Son 90 minutos importantes. Debemos hacer lo que venimos haciendo y mantener nuestra rutina”.



Por último, Ferrero declaró: “Está claro que es un partido muy importante de cara a la clasificación al reducido. Nosotros sabemos que si ganamos el clásico, esos puntos nos acercarían muchísimo al objetivo. Este es un objetivo secundario, porque el primero era hacer un colchón de puntos para evitar el descenso y no sufrir, algo que conseguimos. Gracias a Dios hoy estamos en una muy buena ubicación en la tabla, algo que nos hace ilusionar a todos. Sabemos internamente que, con los resultados, los objetivos comienzan a cambiar. Hace dos fechas conseguimos zafar definitivamente del descenso y ahora pelearemos por un lugar en el reducido”, cerró el capitán de Central Córdoba.