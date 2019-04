Nahuel Luján, con chances de jugar el clásico ante Mitre

13/04/2019 - El delantero de Central Córdoba, Nahuel Luján está recuperado de una contractura en el isquiotibial y aseguró que tiene fe en poder estar mañana en el clásico ante Mitre.



“La verdad es que me siento mejor. Estoy bien. Probé estos días y todo anduvo de la mejor manera. Me siento de la mejor manera, esperando ya el partido del domingo con muchas ganas. Estuve haciendo kinesiología para llegar de la mejor manera”.



A su vez, el cordobés remarcó: “La verdad es que siento el cariño de la gente. Cada partido de local me lo hacen sentir y uno agradece eso. Si me toca estar voy a dejar todo, se pueden quedar tranquilos que uno va a dar todo. Tenemos, todos los chicos, muchas ansias de que llegue el par tido. Tenemos que disfrutarlo”.