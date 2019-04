González presagia un partido luchado

13/04/2019 - Restan pocas horas para la disputa del trascendental encuentro entre Central Córdoba y Mitre, que tiene en vilo a toda la provincia, y los protagonistas comienzan a palpitar las posibilidades para ese juego.



En ese contexto, el mediocampista del “Aurinegro” Daniel González, se animó a barajar las alternativas del partido y anticipó que les espera un juego cerrado y complicado por lo que hay en disputa.



“Me imagino un partido luchado, difícil. Pero lo importante será que reflejemos nuestro juego, lo que venimos demostrando hace tiempo. Ojalá que a través del buen juego podamos obtener los tres puntos”, dijo el mediocampista a la prensa, tras el entrenamiento llevado a cabo ayer a la mañana en el estadio de Roca y Tres de Febrero.



“Conocemos y analizamos a Central Córdoba. Sabemos que es un equipo con grandes jugadores, pero más allá de lo que propongan ellos, lo más importante será lo que hagamos nosotros”, añadió el ex Defensa y Justicia.



A su vez, el mediocampista considera que de ganar el clásico, Mitre tendrá muchas chances de asegurar un lugar en el torneo reducido, por uno de los ascensos a la Superliga.



“Ganando tenemos un porcentaje importante de poder jugar el reducido. Para eso hay que ganar. Es una linda oportunidad para consolidarnos en el reducido, que es lo que queremos”, consideró.



“Siempre hay cosas por mejorar, por ello se trabaja de manera constante. Pero también hicimos cosas buenas y ello nos ayudó a volver a sumar de a tres en nuestra cancha”, amplió.



Otra de las cosas que destacó González fue que el equipo logró quebrar la racha adversa antes del derby por el Nacional B.



“Me parece que la racha negativa se extendió más de lo normal. Lo importante es que pudimos superarla, nos encontramos con dos victorias claves, que otra vez nos puso en esa zona tan linda que queremos estar”, remarcó.



Por último hizo referencia a la ausencia del público visitante.



“Estamos acostumbrados cuando jugamos de visitante, siempre está la gente del local, así que no es nada nuevo. Obviamente, uno siempre prefiere jugar de local por el aliento de la gente. Hay momentos del partido que la gente te tira para adelante, mucho más en un clásico, pero como dije antes sabemos que el fútbol argentino se maneja así, sin visitantes, y no queda otra que acatar”, finalizó.