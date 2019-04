Santiago Lawn Tennis Club visita a Natación

13/04/2019 - Con la idea de dejar atrás rápidamente la derrota en el clásico de la semana pasada, Santiago Lawn Tennis visitará esta tarde al siempre duro Natación y Gimnasia de Tucumán, en uno de los cuatro partidos que abrirán la quinta fecha del Torneo Regional del NOA.



Los rojiblancos vienen mostrando un buen nivel de juego, más allá de que los resultados no lo acompañaron, e intentarán ratificarlo frente a un rival que la fecha pasada perdió su invicto y cayó hasta el quinto lugar de la tabla.



El equipo de Cristian Rodríguez ganó hasta el momento uno de los cuatro partidos disputados, aunque las últimas dos derrotas, ante Tucumán Rugby y Old Lions, fueron ajustadas y si bien dolieron, dejaron la sensación de que los del parque Aguirre están por el camino correcto.



Jornada



La jornada de hoy sábado tendrá otros tres muy atractivos encuentros, todos en Tucumán: el líder Tucumán Rugby visitará a Huirapuca en Concepción, el escolta Tucumán Lawn Tennis recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta y Universitario, tercero en la tabla, será anfitrión del último campeón, Los Tarcos.



La fecha se completará mañana en esta ciudad, con el duelo entre Old Lions, cuarto en las posiciones, y Lince y en Salta, donde Jockey recibirá a Cardenales y Universitario hará lo propio con el Jockey tucumano.



Será una buena ocasión para que los equipos de Santiago puedan tener buenos resultados.