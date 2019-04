Boca, con equipo alternativo para la Copa Argentina

13/04/2019 - El entrenamiento de Boca Juniors fue abierto ayer a tiempo completo para la prensa, mientras el técnico Gustavo Alfaro piensa en jugar con un equipo alternativo el viernes 19 en Mar del Plata ante Estudiantes de Río Cuarto, por 32avos. de la Copa Argentina.



La noticia negativa de la mañana fue la confirmación de la lesión del defensor Paolo Goltz, quien sufrió la fractura del cuarto metacarpiano de su mano izquierda y será evaluado por especialistas para definir el tratamiento.



A principios de este año, Goltz padeció una lesión en su rodilla derecha, estuvo parado un mes y quince días atrás se había empezado a entrenar en forma normal con sus compañeros.



En la práctica del jueves, el defensor se fracturó su mano izquierda, según confirmó el parte médico oficial del club de la Ribera.



En tanto, el DT Alfaro evalúa la posibilidad de poner un equipo alternativo para afrontar el compromiso por la Copa Argentina y guardar titulares para el encuentro del miércoles 24 en Colombia ante Deportes Tolima por la Copa Libertadores.



El partido ante el conjunto colombiano es de vital importancia ya que si no pierde estaría casi asegurada su clasificación a los octavos de final de la Libertadores: Boca está segundo con 7 puntos en el Grupo G, debajo del líder Atlético Paranaense que suma 9, y arriba del Tolima, que tiene 4 puntos.



Allegados al cuerpo técnico boquense dijeron a Télam, que prevalecería la idea de poner ante Estudiantes de Río Cuarto mayoría de jugadores que no son titulares de entrada.



En la práctica abierta presenciada por la prensa ayer en Casa Amarilla se armaron dos grupos de jugadores: en uno estaban los que vencieron a Jorge Wilsterman por 4 a 0 el miércoles pasado, con la excepción de Carlos Tévez, quien realizó un trabajo de recuperación especial en el gimnasio.



Los titulares realizaron fútbol en espacio reducido en dos grupos, en el cual se mostró el buen ánimo de los futbolistas. El entrenamiento tuvo más de recreativo que de búsqueda de alguna variable de funcionamiento.



Alfaro puso un equipo en un ejercicio táctico que puede ser un bosquejo del que juegue dentro de una semana en Mar del Plata.



Paró un once con Esteban Andrada (luego ingresó Marcos Díaz); Marcelo Weigandt, Isaac Monti (juvenil categoría 1998), Junior Alonso y Kevin Mc Allister; Agustín Almendra y Nicolás Capaldo (luego Julián Chicco); Cristian Pavón, Mauro Zárate, Ramón Ábila y Agustín Obando.



Estos jugadores, con la inclusión de Frank Fabra y algún titular que pueda ir al banco, serán la base para jugar ante Estudiantes de Río Cuarto.



El plantel tendrá libre hoy y mañana, para volver a entrenarse el lunes por la tarde, de cara a los próximos compromisos en Mar del Plata y Colombia, y después afrontar el comienzo de la Copa de la Superliga.