El Provincial “René Houseman” se abre en Las Termas

13/04/2019 - Hoy, en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, se pondrá en marcha la primera edición del Torneo Provincial denominado “René Houseman”, reservado para las categorías Sub13, Sub15 y Sub17. Los Dorados y Talleres de Frías, jugarán en la apertura del certamen que se disputará cada 15 días, con equipos de las diferentes ligas de Santiago del Estero.



“Este campeonato está avalado por la Subsecretaría de Deportes de la provincia y por la Asociación del Fútbol Argentino. Serán 16 equipos, divididos en dos zonas y se jugará en tres categorías: Sub13, Sub15 y Sub17. El formato de cada zona será todos contra todos, partidos ida y vuelta. Los dos mejores de cada zona, se clasificarán a semifinales.



Se disputará cada 15 días, los domingos en su mayoría de las ocasiones”, confirmó Manuel Cuevas, presidente de la Liga Santiagueña de Fútbol, en su visita a EL LIBERAL.



“Es un torneo de integración pensado en los niños y jóvenes del interior. Para que esto sea posible, hay que destacar la grandeza de Central Córdoba y Mitre, que apoyaron esta iniciativa y volcarán su experiencia y trabajo realizado a nivel interprovincial. Esto es para darles herramientas a los dirigentes y a los clubes para tener competencia y formarse”, afirmó Francisco Pece, vicepresidente de la Federación.



El programa: ZONA A. Domingo: Atlético Icaño vs. Vélez de San Ramón.



Platense (Añatuya) vs. La Ensenada (Quimilí); Sp. Loreto vs. Central Córdoba; Social Pinto vs. Club Atoj Pozo (en Social Pinto). ZONA B. Hoy: Los Dorados (Las Termas) vs. Talleres de Frías.



Domingo. Mitre vs. Manuel Belgrano (Nueva Esperanza); General Lavalle vs. San Martín (Monte Quemado). Clodomira vs. Social Arenales.