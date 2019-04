Marco Lavagna: “Soy optimista que mi padre y Massa van a confluir en un mismo espacio”

13/04/2019 - El diputado nacional del Frente Renovador, Marco Lavagna, se muestra confiado en que tanto su padre, el economista Roberto Lavagna, como Sergio Massa, líder del espacio que integra el legislador, terminarán compartiendo un frente que sea alternativa a la “grieta” de Cambiemos y el kirchnerismo.



Aunque en los últimos días, Roberto Lavagna expresó que con Massa tienen un proyecto distinto, poniendo una distancia con el exintendente de Tigre, su hijo Marco, dijo que es optimista que ambos “van a confluir en un mismo espacio”.



Esta fue una de las principales definiciones políticas que dejó el también economista en una entrevista a fondo con EL LIBERAL, en la que también se refirió a la economía del país, y sobre el camino a seguir para salir de la crisis que agobia a los argentinos.



Sobre el distanciamiento que tienen hoy Massa y su padre, ambos con aspiraciones presidenciales, Marco reconoció que si bien “no han podido congeniar”, rescató que estos dos dirigentes forman parte de “un proceso donde lo que hay que ir haciendo es conformar los frentes electorales”.



“Hoy claramente hay una situación donde están definidas ofertas como Cambiemos y Unidad Ciudadana o el kirchnerismo, y la gran mayoría de la gente parecería estar demandando una alternativa y es lo que hay que construir y es la responsabilidad de todos aquellos que queremos salir de esta famosa grieta”, juzgó sobre la dirigencia que propone ofrecer una oferta que no sea el antagonismo macrismo-kirchnerismo.



De todos modos, admitió que “no es fácil” que congenien figuras como Massa o Roberto Lavagna. “En el medio hay muchas idas y vueltas, pero sí diría que hay una clara concepción de que ese espacio alternativo tiene que tener a los distintos sectores del justicialismo, como Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto, mi padre, que también tiene que tener sectores del radicalismo, del socialismo, del GEN, y es el esfuerzo que tenemos que poner en construir un frente electoral lo más amplio posible”, postuló.



“Más allá de alguna diferencia que puede haber metodológica de cómo conformar el frente, hay una concepción clara de trabajar en una lógica que nos saque de esta grieta. Es lo que está primando, confío y trabajo para que todos estos sectores que queremos salir de la grieta, vayan confluyendo. Falta tiempo y ahí donde tenemos que poner el esfuerzo”, sostuvo.



Sobre la relación entre Massa y Roberto Lavagna, recalcó que “ambos han destacado la buena relación que tienen. No tengo dudas de que vamos a lograr un espacio en el que vayan confluyendo (los dos)”.



-Aunque hay diferencias entre ellos en cuanto a la metodología, porque su padre no quiere ir a internas como propone Massa.



-“Lo primero, es fortalecer el espacio; hay que lograr que los distintos sectores, justicialismo, radicalismo, socialismo, GEN, partidos provinciales, puedan ir confluyendo. Después se verá en su momento cómo se determina cómo se eligen los candidatos. Tenemos que concentrarnos en poder dar una oferta a la gran mayoría de los argentinos que quiere salir de esta grieta. Después, el resto se verá.



¿Es optimista de que su padre y Sergio Massa van a confluir en un mismo espacio?



-Sí, mi padre lo ha manifestado también, más allá de la diferencia en cómo llegar en términos metodológicos, hay una clara concepción de que hay que ir en conjunto, sumando. Esto no significa que en el medio no haya inconvenientes, retrocesos y avances, pero sí hay la clara concepción de armar un frente electoral lo suficientemente amplio que nos permita salir de este blanco y negro que nos ofrecen de un lado y otro y que tanto daño les ha hecho a los argentinos.



Herencia “muy” pesada



Para Marco Lavagna, armar un frente electoral lo más amplio posible, también será el puntapié para lograr consensos en el próximo gobierno, al advertir que Cambiemos está dejando un una situación económica “muy compleja”.



“Tenemos trabajar con la convicción de que podemos lograr algo que no signifique que los argentinos nos tengamos que resignar a votar lo malo y lo muy malo, sino que a través de consensos se pueda llegar a acuerdos que nos permitan salir de una situación muy compleja que nos va a dejar este gobierno. Porque el próximo gobierno, sea del color político que sea, va a recibir una situación muy compleja y va a requerir de consensos y es lo que queremos armar desde el vamos, que nos permita no solo por una cuestión electoral, sino plantear un esquema de cómo hacemos para recuperar a la argentina y lo tenemos que hacer entre todos, recalcó.