“El gobierno que venga se va a tener que sentar con el FMI y renegociar el acuerdo”, juzgó el economista

Hoy 01:03 - Dos años atrás, en entrevista con EL LIBERAL, Marco Lavagna advertía que el Gobierno de Macri estaba equivocando el rumbo económico. Sobre ello, el economista dijo que “lo financiero domina hoy el esquema económico, eso significa una economía para pocos”, reiteró y sostuvo que hay que dar un giro de 180º, y fijar como prioridades el crecimiento y el combate contra la inflación.



En ese contexto, sostuvo que el próximo gobierno sea del signo político que fuere tiene que sentarse a renegociar el acuerdo con el FMI. Incluso, dijo “Cambiemos debería tomar esta iniciativa, porque -recalcó-, tanto el gobierno como el Fondo han introducido modificaciones en el esquema económico, ante el evidente incumplimiento de metas”.



“Lamentablemente yo veo que el Gobierno al igual que lo hablábamos hace dos años, cuando marcaba lo que era a mi entender un rumbo equivocado que iba tomando el Gobierno, que se iba a un esquema donde privilegiaba lo financiero a lo productivo y donde la generación de puestos, la recuperación de lo social iba quedando más de lado”, reseñó. “Hoy se ve eso con claridad, hay caída del salario real, aumento de pobreza e indigencia, pérdida de puestos de trabajo, tenemos un deterioro muy fuerte en el sector productivo en todo el país. Y lo financiero es hoy lo que está dominando el esquema económico. Eso significa una economía para pocos, no es una economía inclusiva, que nos permita lograr estar mejor todos los días. Creo que el Gobierno está metido en un círculo vicioso del que no sabe salir y sigue repitiendo los mismos errores, y ahora de la mano del FMI que desde afuera le digita lo que tiene que hacer”, le cuestionó.



Para Lavagna, “hay que cambiar la lógica, hacer un giro de 180º en la política y dejar de pensar en términos de ajuste y empezar a pensar en términos de cómo pensar en cómo expandirnos”.



Sin soluciones mágicas



Y aclaró que “en economía no hay cuestiones mágicas, no hay dos o tres medidas puntuales que te solucionan todo. Lo que importa es cambiar la lógica en la toma de decisiones. Después, sí hay medidas, pero tiene que haber todo un cambio del sistema económico, porque sino terminás tomando medidas puntuales como las que puede llegar a tomar el Gobierno (congelamiento de precios de algunos productos), pero que terminan siendo contradictorias con el modelo general”.



Sobre los dichos de la titular del FMI, Christine Lagarde de que sería una tontería volver atrás con el programa que implementó el organismo con el gobierno, utilizando las mismas palabras, Marco Lavagna sostuvo que “sería una tontería no darse cuenta que el segundo acuerdo fracasó nuevamente. El primer acuerdo duró dos meses; el segundo acuerdo se están haciendo los wavers, que son las dispensas, cambios en el esquema porque no están pudiendo cumplir las metas. Y venga quien venga en el próximo gobierno, sea de cualquier signo político, se va a tener que sentar con el Fondo y renegociar”.



Y apuntó: “Si esto es así y lo saben todos, ¿por qué seguir perdiendo tiempo? Que el Gobierno se siente hoy y empiece a ver cómo se generan mecanismos para cortar el círculo vicioso en el que está y donde lo único que genera es deterioro, y que comience a fijar la prioridad en cómo poner en movimiento el aparato productivo”.