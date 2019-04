La UTA teme por el no pago del salario adeudado a choferes

13/04/2019 - La crisis general que atraviesa el transporte en la provincia, a partir de la quita del subsidio nacional, también impacta en los salarios de los empleados de las empresas, quienes esperan desde hace 6 meses una diferencia que fue acordada entre las partes, con la participación de la Secretaría de Trabajo de la provincia.



Así lo señaló en diálogo con EL LIBERAL, el secretario general de la UTA, Jorge Pacheco, quien detalló que el dinero adeudado por las empresas data “del mes de octubre del 2018, la cual es de un 7% y otro 5% de diciembre, que ninguna se pagó”, explicó.



De esta forma, dijo que existen “dos escalas salariales que están atrasadas, y se pactó para que el próximo 20 de abril lo adeudado de octubre, que es de aproximadamente $3 mil, se abone esa fecha, mientras que faltaría pagar luego la de diciembre, de casi $1.500”.



Sobre la situación, Pacheco detalló: “Estamos a 6 meses de esa diferencia que aún no se ha pagado. Son varios meses de conversaciones con empresarios. Sabemos que en enero y febrero la actividad bajó, pero en marzo y abril, ya empieza a haber un repunte, y tienen que pagar lo que nos deben, es lo que se firmó en la Secretaría de Trabajo de la provincia”.



También, reconoció que a algunos empleados “le pagaron los días trabajados nomás, y no se hicieron cargo del mes, en el caso de febrero. Venimos muy golpeados, y por esa misma razón, queremos que vean cómo nos pueden pagar lo de octubre, pero no sabemos nada todavía”, contó.



Sobre las posibilidades de hacer un paro, en el caso de no concretarse el pago de lo adeudado, el referente local de UTA recalcó que seguirán “esperando respuestas de los empresarios, pero no podemos aguantar más”.