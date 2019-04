Ramos Padilla procesó a dos excomisarios de la Bonaerense y a un espía

13/04/2019 - El juez de Dolores Alejo Ramos Padilla procesó a los excomisarios de la Bonaerense Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi y al exespía Rolando Barreiro como miembros de una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal.



“Las dimensiones, vínculos, integrantes y usuarios aún no se encuentran completos, pero a esta altura está claro que la organización tenía fuertes vínculos con agencias estatales, funcionarios, legisladores, jueces, fiscales, abogados y periodistas cuyo grado de responsabilidad habrá que analizar en la medida que avance la investigación”, señaló el juez en la resolución.



Según Ramos Padilla, dicha asociación ilícita realizó maniobras como “tareas de inteligencia e investigación criminal sin que sus miembros posean facultades legales para ello ni ejerzan funciones públicas por nombramiento de autoridad competente”.



Bogoliuk y Degastaldi están detenidos por haber participado de este esquema. Cuando se le tomó declaración indagatoria a Marcelo D’Alessio, el falso abogado confesó que actuó bajo las órdenes de estos dos agentes. Por otro lado, “Rolo” Barreiro quedó detenido por haber sido informante del fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone.



En este expediente está imputado el fiscal Carlos Stornelli , a quien Ramos Padilla citó a declarar en tres oportunidades por su presunta participación en hechos de espionaje ilegal. Stornelli no se presentó y el juez lo declaró en rebeldía.



Con relación a este tema, el juez, en la misma resolución donde procesó al ex espía y a los dos ex comisarios, le pidió al procurador General de la Nación, Eduardo Casal, que le remita información sobre el proceso disciplinario que se lleva adelante sobre la conducta de Stornelli.