Empleados de comercio cuestionan la iniciativa de abrir los negocios los domingos de julio y diciembre

13/04/2019 - El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Víctor Paz se refirió a las declaraciones de la Ing Alejandra Rafael, titular de la Cámara de Comercio e Industria que había señalado la iniciativa de implementar la apertura dominical de los negocios en los días previos a las Fiestas de Fin de Año en diciembre y en el mes de julio.



Paz dijo que ‘esos proyectos de trabajar en horario corrido durante los meses de invierno y abrir los días domingos durante julio y diciembre, no fueron conversados con nuestro sindicato. Creo que antes de lanzar estas consideraciones hay que consensuar con los distintos actores que hacen a la cadena comercial’.



Añadió que ‘primero, que se pongan de acuerdo todos los comerciantes, porque la Cámara representa a menos del 20% de los comercios. En segundo lugar, al consumidor, que son lo más importantes y a los que nos debemos, va a ser difícil cambiarles las costumbres de los horarios en dos meses, si lo hacemos tenemos que hacerlo permanente. En tercer lugar, los empleados nos ponemos en último lugar porque no tenemos problema de trabajar, siempre que se cumplan con todas las exigencias legales como respetar las ocho horas y el receso para el refrigerio’.



Paz, apuntó que ‘en la actualidad y desde hace varios años venimos pidiendo a la cámara que tengamos un horario uniforme para todo el comercio y no lo pudimos acordar, creo que tenemos que empezar por ahí’.



Respecto de trabajar los domingos durante julio y diciembre ‘nos oponemos terminantemente a este proyecto. La ing Rafael habló de la familia y se contradice cuando quiere impulsar trabajar los domingos, que es el único día de descanso y donde la familia puede compartir. Cuando dice que tuvimos una experiencia el año pasado los domingos 23 y 30 de diciembre, recordamos que accedimos a trabajar el 23 porque históricamente es el día de mayor venta del comercio. Vendieron todos y todo, lo que no sucedió el domingo 30 que no abrió todo el comercio por la baja venta”.



Recordó Paz que “lo más importante para hacerles recordar es que más del 80% de los que trabajaron no cobraron como corresponde el día domingo trabajado y menos aún el franco compensatorio que la ley exige‘.



“Entendemos la profunda crisis por la que atraviesa nuestro sector del comercio”, indicó, pero reafirmó que “nos oponemos a trabajar los domingos porque la gran mayoría del comercio local no paga, si nos recuerda porqué las grandes superficies trabajan, la respuesta es simple, pagan”.