Una emprendedora se adjudicó el premio Joven Empresario

13/04/2019 - Una emprendedora de Las Termas fue distinguida con el premio Joven Empresario que por primera vez se entregó en Santiago del Estero, en una iniciativa impulsada en conjunto por la Cámara de Comercio e Industria local y todas sus asociadas, junto a Came Joven, el sector de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa que desarrolla desde hace diez años esta iniciativa. La premiada fue Marcia Juárez Japaze, quien posee un emprendimiento de elaboración artesanal de cosméticos corporales, faciales y capilares sobre la base de aguas termales. Producen cremas con hierbas autóctonas como quebracho blanco y tuna, entre otros. Su emprendimiento se inició en el año 2000. Además de Juárez Japaze, hubo otros diez emprendimientos de jóvenes que fueron destacados y reconocidos por la organización del evento, en el cual también acompañaron la secretaría de Ciencia y Técnica, la municipalidad de la Capital, de La Banda y la Unse. La presidenta de la CCI, Ing. Alejandra Rafael destacó la cantidad de propuestas para el premio que elevaron y postularon las distintas instituciones que llegaron a un total de 70. ‘Para este premio de Joven Empresario la actividad de la Cámara ha sido intensa, recepcionamos 70 proyectos muy interesantes’, señaló para luego agregar que ‘ha sido la mayor cantidad que en otras provincias de la región. En Jujuy se presentaron 22, en Salta 30, en Tucumán 42, con lo cual ha sido una iniciativa muy exitosa gracias al trabajo de los chicos de Came nacional que ha apoyado este proyecto’. Para respaldar esta iniciativa, estuvieron además Federico Pelli, vicepresidente región norte de Came, Armando Kon Vice presidente de Came de Chaco, Edmundo Vizgarra Gómez director de Ciencia y Tecnología, Eduardo Arabel de empresarios jóvenes en la CCI, Elias Nassif, representante de Came Joven y Fabian Zarza de Came Joven. Las otras iniciativas destacadas fueron: P&S Mobile (de P&S Company S.A.) - Santiago y Pablo Lami H., FreshFruit Smoothies y Congelados de Gabriela Occhionero. NSA Puertas y Ventanas, NSA Construcciones en seco, NSA Vidrios de Guido David. Soja Vital, de Francisco Daniel Díaz. Valkiria, de Yannina Pamela Coria, JF Neumáticos de Jorge Fortunatto, Establecimiento El Rubio de Jorge López, Wayna Cervecería Artesanal de Anaella Di Meglio. Kakaroto Bus Food Truck de Marcelo Abraham y Prisha de Lourdes Vaccari.