“Puede ser peligroso hablar de congelamiento masivo de precios”

13/04/2019 - El director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez, aseguró que la cadena comercial aún no tiene conocimiento sobre el plan de precios que anunciará el Gobierno la próxima semana, y advirtió por la eficacia del plan para sostener el precio de los alimentos.



“Me sorprenden las noticias que hablan de un congelamiento masivo (à) Puede ser peligroso hablar congelamiento, puede generar pánico. Los congelamientos de precios no han funcionado o han funcionado en momentos coyunturales, pero luego generaron grandes distorsiones”, sostuvo Vasco Martínez en declaraciones a La Red.



El titular de ASU dijo que a principios de semana hubo reuniones de funcionarios de la secretaría de Comercio y del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, con presidentes de las principales compañías proveedoras y representantes de las cadenas de supermercados.



Lo que se ha venido hablando -indicó Martínez- es un ‘fortalecimiento del programa Precios Cuidados’, a partir de una canasta básica ‘que sea sostenible en el tiempo’, lo que implica que los proveedores deben garantizar el abastecimiento.



El empresario aclaró que tras las reuniones el Gobierno no les ha dado precisiones acerca de cómo será la ampliación del programa.



‘Precios Cuidados tracciona mucho las ventas, pero depende de la industria y el nivel de provisión que puedan asegurar en productos como arroz, fideo, leche, entre otros’, dijo el supermercadista.



Por otro lado, aseguró que el ‘congelamientos de precios’ no ha funcionado en experiencias anteriores y señaló que esto produce grandes distorsiones, además que termina generando desabastecimiento porque los proveedores no lo pueden sostener.



‘Creemos que ampliar Precios Cuidados es una medida que puede funcionar en la medida que se garantice la fluidez de abastecimiento’, indicó.