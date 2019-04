CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de abril de 2019

Hoy 20:29 -

CANAL 7

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 KALLY’S MASHUP

12.45 LA PEÑA DE MORFI

17.00 CENTRAL CÓRDOBA - MITRE

- NACIONAL ‘B’

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 EL PRECIO JUSTO - ESPECIAL

FAMOSOS

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.30 POR EL MUNDO

00.30 MTV CANIGGIA LIBRE

01.00 NATURALEZA SALVAJE

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.30 S.T.O

16.00 MAURO, LA PURA VERDAD

17.30 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 INFAMA

20.30 LA CORNISA

22.00 DEBO DECIR





TV PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 UN TERCIO

22.30 TODOS SOMOS UNO





CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 VEER

14.30 EL CHAVO

18.00 DALE LIKE

20.00 IMPLACABLES





EL TRECE

11.00 CARBURANDO

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA

LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 EL MUNDO DEL

ESPECTÁCULO

23.45 PASIÓN POR EL FÚTBOL





CANAL14

12.30 RINCÓN DE LA EMPANADA TV

13.00 PARA TODA MUJER

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

15.30 DE A DOS

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 BÁSQUET POR EL 14: REGATAS

VS. CORONEL BORGES

18.30 CORAZÓN DE VINILO

19.00 DALE FERRO

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 SANTIAGO BAILA

21.30 EL CLÁSICO: CENTRAL

CÓRDOBA VS. MITRE





CANAL4

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES





PELÍCULAS

CINEMAX

12.33 GAME OF THRONES 06 EPS 10

01.55 LA DAMA DE NEGRO II. EL ÁNGEL DE LA

MUERTE

03.47 DOS PÍCAROS CON SUERTE 2

05.43 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

06.00 MINI ESPÍAS Y LOS LADRONES DEL

TIEMPO 4

07.41 DULCE CARIDAD

08.53 CAZADORA DE GIGANTES

09.43 ANTES DE LA MEDIANOCHE

10.46 MINI ESPÍAS Y LOS LADRONES DEL

TIEMPO 4

12.28 ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE

ENCONTRARLOS

14.59 CAZADORA DE GIGANTES

16.56 RÁPIDOS Y FURIOSOS 5IN CONTROL

19.25 ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE

ENCONTRARLOS

22.03 GAME OF THRONES 08 EPS 01

23.12 CADILLAC RECORDS

TNT

02.41 CARRERA MORTAL 2

04.25 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 EL PLANETA DEL TESORO

07.40 LOS PITUFOS

09.29 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

11.30 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

13.23 MATILDA

15.06 VENGANZA LETAL

16.52 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

ASCIENDE

19.56 EL LIBRO DE LA SELVA

22.00 INTENSA MENTE

23.41 KUNG-FUSIÓN

01.28 DOS COLGADOS MUY FUMADOS.

HAROLD Y KUMAR EN NAVIDAD

TCM

01.32 INFRAMUNDO

03.41 LOST

04.27 LOST

05.10 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.50 LA NIÑERA

07.12 LOST

07.57 LOST

08.41 LOST

09.25 LOST

10.09 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.34 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.59 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

11.24 LA NIÑERA

11.47 LA NIÑERA

12.10 LA NIÑERA

12.34 LOST

13.19 LOST

14.03 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

14.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

14.53 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

15.18 KARATE KID

17.32 EL GUARDIÁN

19.23 GODZILLA

22.00 UNA TORMENTA PERFECTA





A DÓNDE IR

CASA DEL BICENTENARIO

(PARQUE AGUIRRE)

HOY A LAS 18, RECITALES DE

SADAIC CON RAMÓN VILLARREAL

Y SU TRÍO SAUCE SOLO Y KALAMA

TROPICAL.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

HOY, A 22, PEÑA DE LOS PUEBLOS

CON LA INSTRUMENTAL SALAMANQUERA,

MOSOJ ÑAUPA, NACIDOS

DEL TIEMPO, SALITRAL Y LA

TELÚRICA SANTIAGUEÑA.

EL QUINCHO DE PEPE

PEZZINI

(CTE. CÓRDOBA 456)

HOY, A LAS 18, “LA PEÑA DEL

RANCHO” CON MISHQUI SIMI,

GRITO SANTIAGUEÑO, LOS GRANDES

AMIGOS, FACU ROBLES Y LA BUENA

VIBRA, FREDDY Y DARÍO ARGAÑARAZ,

CARLITOS ZILINSKI, RODRI

SALVATIERRA, WALTERCASTAÑO; Y

LA AGRUPACIÓN “SGO. DEL ESTERO”

CON MIGUEL SERRANO Y ADELA DE

SAAVEDRA.

COSTA MADERO

(PARQUE AGUIRRE)

*VIERNES 19, SHOW CON POCHI

CHÁVEZ.

*VIERNES 26, RECITAL DE CLAUDIO

ACOSTA.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

SÁBADO 20, “PEÑA DE LOS

PUEBLOS” CON LA INSTRUMENTAL

SALAMANQUERA. ARTISTAS

INVITADOS: CHINGOLO SUÁREZ,

LUCAS CÁCERES Y LA TELÚRICA

SANTIAGUEÑA.





CINES

SUNSTAR

SHAZAM (3D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

14:20 (Cast) 17:00 (Cast)

SHAZAM (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

19:30 (Subt)

4X4 (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

22:30 (Cast) 00:30 (Cast)

PARQUE MÁGICO (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

13-14/04 14:20 (Cast) 16:10 (Cast)

18:00 (Cast)

CAPITANA MARVEL (3D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

19:50 (Cast)

LUCHANDO CON MI FLIA

(2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

22:10 (Subt) 00:20 (Subt)

DUMBO (2D)

AVENTURA (ATP)

15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 19:50 (Cast)

AFTER: AQUÍ COMIENZA

TODO (2D)

ROMANCE (+ 13 AÑOS)

22:10 (Subt) 00:20 (Subt)

CEMENTERIO DE ANIMALES

(2D) TERROR (+ 13 AÑOS) 14:20

(Cast) 16:50 (Cast) 21:45 (Subt) 00:15

(Subt)

HELLBOY (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS) 19:20

PARQUE MÁGICO (2D)

ANIMACION (ATP)

14:40 (Cast) 16:40 (Cast) 18:30 (Cast)

20:20 (Cast)

VIVIENDO CON EL ENEMIGO

(2D) DRAMA (+ 13 AÑOS)

22:10 (Subt) 00:25 (Subt)





HÍPER LIBERTAD

DUMBO ATP

CASTELLANO 2D 17:20 - 19:50

CEMENTERIO DE ANIMALES

APTO 16 años

CASTELLANO 2D 22:40-

SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO

JUEVES)

SHAZAM ATP

CASTELLANO 2D 17:00 - 22:20

SUBTITULADO 2D 22:20 (SÓLO

JUEVES)

PARQUE MÁGICO ATP

CASTELLANO 2D 16:50 - 18:40 - 20:40

HELLBOY APTO 16 AÑOS CASTELLANO

2D 20:00 - 22:30

SUBTITULADO 2D 22:30 (SÓLO

JUEVES)

VENTA ANTICIPADA

LA MALDICIÓN DE LA

LLORANA APTO 13 ESTRENO 18-

04-2019 CASTELLANO 2D 22:30

SUBTITULADO 2D 22:30 (SOLO

JUEVES)