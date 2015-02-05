CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de abril de 2019
A LAS 17: CENTRAL CÓRDOBA - MITRE - NACIONAL “B”
Por El Liberal
Hoy 20:29 -
CANAL 7
10.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 KALLY’S MASHUP
12.45 LA PEÑA DE MORFI
17.00 CENTRAL CÓRDOBA - MITRE
- NACIONAL ‘B’
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 EL PRECIO JUSTO - ESPECIAL
FAMOSOS
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.30 POR EL MUNDO
00.30 MTV CANIGGIA LIBRE
01.00 NATURALEZA SALVAJE
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.30 S.T.O
16.00 MAURO, LA PURA VERDAD
17.30 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 INFAMA
20.30 LA CORNISA
22.00 DEBO DECIR
TV PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 UN TERCIO
22.30 TODOS SOMOS UNO
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 VEER
14.30 EL CHAVO
18.00 DALE LIKE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
11.00 CARBURANDO
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA
LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
22.00 EL MUNDO DEL
ESPECTÁCULO
23.45 PASIÓN POR EL FÚTBOL
CANAL14
12.30 RINCÓN DE LA EMPANADA TV
13.00 PARA TODA MUJER
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
15.30 DE A DOS
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 BÁSQUET POR EL 14: REGATAS
VS. CORONEL BORGES
18.30 CORAZÓN DE VINILO
19.00 DALE FERRO
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 SANTIAGO BAILA
21.30 EL CLÁSICO: CENTRAL
CÓRDOBA VS. MITRE
CANAL4
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
PELÍCULAS
CINEMAX
12.33 GAME OF THRONES 06 EPS 10
01.55 LA DAMA DE NEGRO II. EL ÁNGEL DE LA
MUERTE
03.47 DOS PÍCAROS CON SUERTE 2
05.43 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A
FORESHADOWING
06.00 MINI ESPÍAS Y LOS LADRONES DEL
TIEMPO 4
07.41 DULCE CARIDAD
08.53 CAZADORA DE GIGANTES
09.43 ANTES DE LA MEDIANOCHE
10.46 MINI ESPÍAS Y LOS LADRONES DEL
TIEMPO 4
12.28 ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE
ENCONTRARLOS
14.59 CAZADORA DE GIGANTES
16.56 RÁPIDOS Y FURIOSOS 5IN CONTROL
19.25 ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE
ENCONTRARLOS
22.03 GAME OF THRONES 08 EPS 01
23.12 CADILLAC RECORDS
TNT
02.41 CARRERA MORTAL 2
04.25 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 EL PLANETA DEL TESORO
07.40 LOS PITUFOS
09.29 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
11.30 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
13.23 MATILDA
15.06 VENGANZA LETAL
16.52 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
ASCIENDE
19.56 EL LIBRO DE LA SELVA
22.00 INTENSA MENTE
23.41 KUNG-FUSIÓN
01.28 DOS COLGADOS MUY FUMADOS.
HAROLD Y KUMAR EN NAVIDAD
TCM
01.32 INFRAMUNDO
03.41 LOST
04.27 LOST
05.10 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.50 LA NIÑERA
07.12 LOST
07.57 LOST
08.41 LOST
09.25 LOST
10.09 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.34 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.59 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
11.24 LA NIÑERA
11.47 LA NIÑERA
12.10 LA NIÑERA
12.34 LOST
13.19 LOST
14.03 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
14.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
14.53 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
15.18 KARATE KID
17.32 EL GUARDIÁN
19.23 GODZILLA
22.00 UNA TORMENTA PERFECTA
A DÓNDE IR
CASA DEL BICENTENARIO
(PARQUE AGUIRRE)
HOY A LAS 18, RECITALES DE
SADAIC CON RAMÓN VILLARREAL
Y SU TRÍO SAUCE SOLO Y KALAMA
TROPICAL.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
HOY, A 22, PEÑA DE LOS PUEBLOS
CON LA INSTRUMENTAL SALAMANQUERA,
MOSOJ ÑAUPA, NACIDOS
DEL TIEMPO, SALITRAL Y LA
TELÚRICA SANTIAGUEÑA.
EL QUINCHO DE PEPE
PEZZINI
(CTE. CÓRDOBA 456)
HOY, A LAS 18, “LA PEÑA DEL
RANCHO” CON MISHQUI SIMI,
GRITO SANTIAGUEÑO, LOS GRANDES
AMIGOS, FACU ROBLES Y LA BUENA
VIBRA, FREDDY Y DARÍO ARGAÑARAZ,
CARLITOS ZILINSKI, RODRI
SALVATIERRA, WALTERCASTAÑO; Y
LA AGRUPACIÓN “SGO. DEL ESTERO”
CON MIGUEL SERRANO Y ADELA DE
SAAVEDRA.
COSTA MADERO
(PARQUE AGUIRRE)
*VIERNES 19, SHOW CON POCHI
CHÁVEZ.
*VIERNES 26, RECITAL DE CLAUDIO
ACOSTA.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
SÁBADO 20, “PEÑA DE LOS
PUEBLOS” CON LA INSTRUMENTAL
SALAMANQUERA. ARTISTAS
INVITADOS: CHINGOLO SUÁREZ,
LUCAS CÁCERES Y LA TELÚRICA
SANTIAGUEÑA.
CINES
SUNSTAR
SHAZAM (3D)
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
14:20 (Cast) 17:00 (Cast)
SHAZAM (2D)
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
19:30 (Subt)
4X4 (2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
22:30 (Cast) 00:30 (Cast)
PARQUE MÁGICO (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
13-14/04 14:20 (Cast) 16:10 (Cast)
18:00 (Cast)
CAPITANA MARVEL (3D)
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
19:50 (Cast)
LUCHANDO CON MI FLIA
(2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
22:10 (Subt) 00:20 (Subt)
DUMBO (2D)
AVENTURA (ATP)
15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 19:50 (Cast)
AFTER: AQUÍ COMIENZA
TODO (2D)
ROMANCE (+ 13 AÑOS)
22:10 (Subt) 00:20 (Subt)
CEMENTERIO DE ANIMALES
(2D) TERROR (+ 13 AÑOS) 14:20
(Cast) 16:50 (Cast) 21:45 (Subt) 00:15
(Subt)
HELLBOY (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS) 19:20
PARQUE MÁGICO (2D)
ANIMACION (ATP)
14:40 (Cast) 16:40 (Cast) 18:30 (Cast)
20:20 (Cast)
VIVIENDO CON EL ENEMIGO
(2D) DRAMA (+ 13 AÑOS)
22:10 (Subt) 00:25 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
DUMBO ATP
CASTELLANO 2D 17:20 - 19:50
CEMENTERIO DE ANIMALES
APTO 16 años
CASTELLANO 2D 22:40-
SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO
JUEVES)
SHAZAM ATP
CASTELLANO 2D 17:00 - 22:20
SUBTITULADO 2D 22:20 (SÓLO
JUEVES)
PARQUE MÁGICO ATP
CASTELLANO 2D 16:50 - 18:40 - 20:40
HELLBOY APTO 16 AÑOS CASTELLANO
2D 20:00 - 22:30
SUBTITULADO 2D 22:30 (SÓLO
JUEVES)
VENTA ANTICIPADA
LA MALDICIÓN DE LA
LLORANA APTO 13 ESTRENO 18-
04-2019 CASTELLANO 2D 22:30
SUBTITULADO 2D 22:30 (SOLO
JUEVES)